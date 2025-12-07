Televisión Avileña

Caen Tigres ante Vegueros en Serie Nacional de Béisbol

PorYoury Santana Gonzalez

Dic 7, 2025

En el mejor partido de la sub serie particular los Vequeros de Pinar del Río lograron ganar 2-1 ante los Tigres de Ciego de Ávila, este sábado, en el estadio Capitán San Luis, en la continuación de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Todas las carreras del partido fueron por jonrones, las de Pinar del Río, de Lester Benítez y Tailon Sánchez, y por los Tigres,  Alfredo Ramos disparó su cuarto de la temporada.

Ambos equipos dispararon seis indiscutibles y Pinar jugó al campo con tres errores. La victoria para el derecho Fran Luis Medina, mientras que Erisdel Martínez cargó con el fracaso.

Los Tigres obligados a ganar este domingo para buscar su posible éxito 24 que los mantenga con opciones de seguir luchando por ese octavo boleto.

