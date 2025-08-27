Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba Destacada

Cuba rinde homenaje a Vietnam en aniversario de su Revolución

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Ago 26, 2025

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, encabezó hoy el acto político por el aniversario 80 de la Revolución de Agosto y el Día Nacional de Vietnam.

En su cuenta oficial de la red social X, el mandatario cubano destacó el tributo al sacrificio, coraje y unidad del hermano pueblo vietnamita que, bajo la conducción del Partido Comunista de Vietnam y el liderazgo de Ho Chi Minh, derribó el yugo colonial y feudal.

 

“Celebramos en acto político el 80 aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional de #Vietnam. Rendimos tributo al sacrificio, coraje y unidad del hermano pueblo vietnamita que, bajo la conducción del PCV y el liderazgo de Ho Chi Minh, derribó el yugo colonial y feudal”.

La ceremonia contó con la presencia de miembros del Buró Político, el Gobierno y el cuerpo diplomático vietnamita acreditado en Cuba.

Cuba fue el primer país del hemisferio occidental en establecer relaciones diplomáticas plenas con Vietnam, el 2 de diciembre de 1960.

Tomado de ACN

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Proyecto Sueño en defensa de las artes visuales en Ciego de Ávila (+Fotos)

Ago 26, 2025 Yasel Díaz Drago
Cuba

Comenzaron los procesos de matrículas en las universidades del país

Ago 26, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Avanza con éxito en Morón el pago a jubilados y pensionados

Ago 26, 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Proyecto Sueño en defensa de las artes visuales en Ciego de Ávila (+Fotos)

26 de agosto de 2025 Yasel Díaz Drago
Ciego de Ávila

Ultiman detalles para el inicio del Curso Escolar 2025-2026 en Morón

26 de agosto de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Deporte

A 56 años del triunfo de Quisqueya

26 de agosto de 2025 Youry Santana Gonzalez
Cuba

Comenzaron los procesos de matrículas en las universidades del país

26 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila