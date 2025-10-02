Televisión Avileña

Deporte

Cuba y México mandan en Panamericano de Béisbol Sub 23

PorYoury Santana Gonzalez

Oct 2, 2025

Los equipos de Cuba y Panamá mantienen su invicto y dominan sus grupos clasificatorios del campeonato panamericano de Béisbol sub 23 años con sede en Panamá .

Cuba venció anoche a Puerto Rico (5-0) con gran trabajo del zurdo pinareño Randy Martinez que en 6 entradas no permitió anotaciones con solo un imparable.

Raidel Sánchez conecto su segundo cuadrangular del torneo y el derecho avileño Yunier Batista cerro el partido retirando a tres Bateadores con un boleto un ponche .

Cuba defenderá su invicto enfrentando hoy a Bahamas después de sus víctimas (8-2) sobre Islas vírgenes norteamericanas (5-0) a Aruba y Puerto Rico.

En el duelo clave del Grupo A del Panamericano Sub-23, México se impuso a Panamá con un marcador de 9-5 y mantuvo su invicto en el torneo.

A continuación, una tabla con la clasificación actualizada:

México 3-0 y Cuba 3-0

Panamá 2-1 y Puerto Rico 2-1

Guatemala 2-1 Islas Vírgenes EE.UU 2-2 Costa Rica 1-2 Bahamas 1-2

Honduras 0-3 Aruba 0-3 .

· Grupo A.

México es el líder indiscutible. Su victoria sobre Panamá fue clave, definida por un rally ofensivo de 6 carreras en la tercera entrada . Panamá, a pesar de la derrota, mantiene la segunda posición y depende de sus últimos juegos para asegurar su pase a semifinales .

· Grupo B:

Cuba domina con autoridad. Son los únicos invictos de la llave, con una victoria contundente (5-0) sobre Puerto Rico en un duelo de líderes.

El equipo ha mostrado un juego sólido y completo, con excelentes actuaciones tanto ofensivas, como el jonrón de dos carreras de Raidel Sánchez, como monticulares, con Randy Martínez lanzando 6 entradas con solo un hit permitido.

· Este torneo otorga tres boletos para la Copa Mundial Sub-23 de 2026 en Nicaragua.

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a una semifinal cruzada, por lo que cada juego restante es crucial para definir los clasificados.

En resumen, México y Cuba se perfilan como los equipos más fuertes hasta el momento.

El cierre de la fase de grupos definirá los cruces de semifinales y, con ellos, los equipos que darán el primer paso hacia la clasificación mundialista.

