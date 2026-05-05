Cuba y Namibia estrechan lazos en Ciego de Ávila

En un encuentro fraternal marcado por el recuerdo y la solidaridad, la provincia de Ciego de Ávila recibió la visita de una delegación de Namibia, encabezada por el Excelentísimo Señor Lebbius Tangeni Tobias, embajador de la República de Namibia en Cuba.

El mismo congregó a funcionarios del gobierno provincial, representantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, coordinadores de proyectos, directores de instituciones culturales, dirigentes del Partido Comunista y delegados namibios.

Los principales objetivos fueron fortalecer la colaboración institucional, informar sobre el progreso de los proyectos en curso y honrar la memoria de los ciudadanos de Ciego de Ávila que perdieron la vida durante el ataque a Cassinga en apoyo a Namibia.

La cita, que contó con la presencia de figuras de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y autoridades políticas, tuvo lugar en conmemoración del aniversario 48 de la masacre de Cassinga, ocurrida el 4 de mayo de 1978, para reafirmar la histórica hermandad entre ambos pueblos.

Durante la jornada, y mediante el empleo de multimedia, se ofreció a los presentes una caracterización del territorio, pues para varios miembros de la delegación era su primera visita a la provincia.

En el intercambio también se abordó el llamado Proyecto Namibio Cubano, una investigación de más de diez años sobre la masacre de Cassinga.

La coordinadora del proyecto es la doctora en Ciencias Yeniska Martínez Díaz, autora de varios libros resultado de esta pesquisa, como Cassinga: La verdad de una masacre, publicado por la Editorial Verde Olivo, y Guardianes de Cassinga: La epopeya de los avileños, de Ediciones Ávila, que actualmente se encuentra en proceso de traducción.

La coordinadora presentó información actualizada sobre este proyecto provincial de larga trayectoria, destacando el apoyo de su equipo y su familia.

El gobernador del territorio, Alfred Menéndez, subrayó que la experiencia revolucionaria cubana se distingue por haber atravesado tres grandes crisis: la invasión de Bahía de Cochinos, la Crisis de los Misiles y el actual período de intensificación de las sanciones estadounidenses, cada una de las cuales implica importantes desafíos.

En su intervención, el Gobernador enfatizó la perdurable solidaridad entre Cuba y Namibia, reconociendo el apoyo inquebrantable de la Isla durante la lucha por la independencia de la nación africana y en las décadas posteriores.

Cuba brindó asistencia militar, técnica y humanitaria a Namibia durante y después de su lucha por la independencia, incluyendo el envío de ingenieros, médicos y entrenadores, mientras que los sobrevivientes de la masacre de Cassinga recibieron capacitación profesional y apoyo psicológico en la Isla.

Durante la visita se reconoció la importancia de la región de Ciego de Ávila por sus relevantes contribuciones y sacrificios en apoyo a Namibia.

Los funcionarios namibios expresaron su profundo agradecimiento por el apoyo cubano, destacando el vínculo inquebrantable entre ambas naciones, forjado por la lucha y el sacrificio compartidos.

En este sentido, Namibia reafirmó su solidaridad con Cuba, especialmente ante el recrudecimiento de las sanciones económicas, y aseguró, que continuará movilizando recursos para apoyar a la Isla, manteniendo en todos los foros internacionales una postura oficial de apoyo consistente a la Revolución Cubana.

La delegación namibia, en nombre de su liderazgo, extendió un saludo y reiteró su continua solidaridad con el pueblo cubano. El encuentro concluyó con un llamado a continuar el legado de líderes como Fidel Castro y Sam Nujoma.

En el ámbito cultural, la Editorial Ávila será la encargada de la traducción, reproducción y publicación de los trabajos de investigación relacionados, garantizando la continuidad editorial. El director del Centro Provincial del Libro y la Literatura, Roberto Jiménez, realizó un recorrido por sus áreas de trabajo con la delegación.

En cuanto al proyecto del libro Guardianes de Cassinga: La epopeya de los avileños, la editorial decidió traducirlo al inglés con ayuda de su equipo de traducción, con el objetivo de donar a Namibia un memorándum que incluya el libro listo para imprimir hasta 10,000 ejemplares, entregando una copia del manuscrito a la espera de la firma del acuerdo.

Este encuentro concluyó con agradecimientos, la oferta de las puertas abiertas del centro cultural y la confirmación de la fecha de entrega del proyecto digital para agosto.

Tomado de Invasor