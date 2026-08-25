De cambios, patrocinios y regresos

Sin todavía quitarnos el sinsabor de haber quedado fuera del podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe por vez primera en 60 años, el béisbol cubano ya anunció los pormenores de la próxima edición de la Serie Nacional, que cambiará de formato, promete los inicios del patrocinio deportivo a los equipos y espera cumplir con las exigentes expectativas de los seguidores de nuestra pasión.

La principal ruptura con lo que hasta ahora veníamos haciendo es el regreso a la estructura de dos zonas (Occidente y Oriente, así lo tuvimos desde 1986 hasta el 2012) con par de grupos en cada una. Por esto último también pasamos de 1993 al 2009 y el disfrute era muy bueno, sobre todo porque impera­ba la calidad de los peloteros.

La cantidad de juegos será de 44 para cada conjunto en la prime­ra etapa. Serán 24 contra los de su apartado (8 con cada uno) y 20 fren­te a los rivales de la otra llave de la misma zona (es decir, 5 con cada uno). Vencida esa fase, comenzarán los play off, con la introducción del Sistema Page, una exportación feliz del sóftbol.

Lo explicamos con más detalles. Los cuatro primeros de la zona cho­carán 1-2 y 3-4 en series al mejor de tres. El ganador del primer play off quedará sembrado para la final de Occidente u Oriente. El perde­dor tendrá entonces otra oportu­nidad, pues celebraría tres juegos con el triunfador del 3-4. Luego de esto vendrá la disputa por sacar el campeón de la zona. La 65 Serie Nacional tendrá un monarca tras un match de siete desafíos entre los campeones de cada zona.

Las selecciones quedaron divi­didas en el segmento A: Pinar del Río, la Isla, Artemisa e Industria­les; en el B: Matanzas, Mayabeque, Villa Clara y Cienfuegos. La región oriental tiene en el C a Sancti Spí­ritus, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas, mientras en el D queda­ron Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo.

La fecha de inicio del campeo­nato se fijó para el 4 de octubre con cierre el 22 diciembre y quien levan­te la copa será el representante de Cuba a la Liga de Campeones del 2027. Por supuesto, todos los ajus­tes tienen en cuenta la situación del combustible, que impide mantener los 75 cotejos y un todos contra todos entre los 16 equipos, tal y como había venido ocurriendo desde el 2021.

Mucho que aprender en el patrocinio

Amparada en procedimientos jurí­dicos y una legalidad aprobada, la 65 Serie Nacional esperar mostrar los primeros resultados felices del patrocinio en el deporte cubano, específicamente en un torneo lo­cal, que pudiera ser más extensivo y hasta llegarlo a sostener económica­mente en corto tiempo.

Emprendimientos privados, em­presas estatales y demás actores económicos interesados pueden di­rigirse a las direcciones provinciales de deportes y a la propia Federación Cubana de Béisbol para conocer to­dos los detalles, que incluyen las transmisiones televisivas, radiales y por streaming, así como publicidad dentro de los estadios y en platafor­mas digitales.

La propuesta contempla, entre otras variantes, menciones durante las transmisiones, vallas en los te­rrenos, espacios en los dugouts y los jardines, además de formatos digi­tales como banners, pop-ups, entre otros.

Algunas novedades y regresos

La próxima temporada beisbolera también contará entre sus noveda­des con el retorno a puestos de timo­nel de experimentados directores, algunos de ellos muy reclamados por aficionados y jugadores.

Uno de los más demandados, el pinareño Alfonso Urquiola regresa­rá con la misión de volver a discutir un título con sus adorados vegue­ros. Por su parte, el camagüeyano Miguel Borroto viene otra vez como salvador de Camagüey, con quien suma los resultados más encumbra­dos de su provincia. Finalmente, Ar­mando Johnson, con mucha ética y merecimiento dirigirá a los Piratas de la Isla de la Juventud.

Queda poco más de un mes para volver a las bolas y los strikes. Pero desde ya la pelota es noticia y motivo de no pocas polémicas.

Tomado de Trabajadores