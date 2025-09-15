Denuncian en Francia bloqueo estadounidense contra Cuba

Asociaciones francesas de solidaridad y cooperación denunciaron hoy en la Fête de l’Humanité el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba y abordaron acciones para atenuar sus consecuencias.

En la segunda jornada del festival político-cultural con sede en la Región Parisina, Cuba Linda organizó en su estand un debate sobre la agresividad de Washington hacia la isla, su recrudecimiento y el escenario de aún mayor hostilidad con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Los representantes del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en la Fête de l’Humanité, Juan Miguel García y Katia Aruca, y el embajador cubano Otto Vaillant compartieron con el amplio auditorio la realidad de la nación antillana bajo el bloqueo, una política aplicada ya por más de 60 años.

En sus intervenciones destacaron la relevancia de la solidaridad internacional para dar a conocer la verdad sobre Cuba frente a campañas de manipulación y desinformación que denunciaron.

El presidente de France Cuba, Fabrice Leclerc, introdujo el tema de la extraterritorialidad del cerco estadounidense y su papel en la política de asfixia contra la isla caribeña, que incluye medidas retomadas por la administración Trump como la inclusión en la unilateral lista de países patrocinadores del terrorismo, que tiene un severo efecto en el ámbito financiero.

Leclerc consideró fundamental el trabajo conjunto de solidaridad a nivel europeo, y resaltó los avances en esa dirección en los últimos años.

También el presidente interino de Cuba Coopération France (CubaCoop), Manuel Pascual, se refirió a la extraterritorialidad del bloqueo y a su impacto en bancos, empresas y ciudadanos europeos.

El encuentro incluyó un homenaje al recién fallecido presidente de CubaCoop, Víctor Fernández, por su compromiso con el acompañamiento a la Revolución Cubana.

Por su parte, Rose Marie Lou subrayó en nombre de Cuba Linda, asociación presidida por Didier Lalande, la necesidad de dar a conocer la realidad del país caribeño frente a las campañas de descrédito, y de promover viajes que permitan constatar de primera mano la resistencia y la dignidad de los cubanos.

Las asociaciones compartieron proyectos y acciones concretas de respaldo a la isla, en sectores tan diversos como el energético, el turismo, la salud y el alimentario.

A su turno en el debate, la representante del Partido Comunista Francés Charlotte Balavoine detalló los avances de la campaña de solidaridad con Cuba que impulsa la organización política desde hace tres años.

En ese sentido, informó sobre iniciativas de apoyo político y de ayuda material, como el envío de un contenedor con materiales médicos y los planes de despachar otro en próximos meses.

La delegación cubana a la Fête de l’Humanité agradeció la solidaridad en Francia y la variedad de actividades que la caracterizan.

Tomado de Granma