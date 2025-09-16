Saluda Cuba Día de la Independencia de México

A propósito del aniversario 215 del Grito de Dolores, Cuba saluda hoy al Gobierno y pueblo de México en su Día de la Independencia.

En nombre del Gobierno de Cuba, el Primer Ministro, Manuel Marrero, felicitó en X al pueblo mexicano por su Fiesta Nacional, que conmemora el alzamiento del 16 de septiembre de 1810, liderado por el cura Miguel Hidalgo.

El premier también agradeció a esa nación de Norteamérica por su apoyo y solidaridad.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, en un mensaje en la misma red social ratificó la disposición de su país de continuar desarrollando los vínculos de amistad y cooperación.

Desde el pasado 8 de septiembre y hasta este martes 16, Cuba desarrolla una jornada cultural en homenaje al Día de la Independencia de México.

Ambas naciones han mantenido un fuerte vínculo histórico y cultural, además de las relaciones diplomáticas que este año cumplieron su aniversario 123.

Con el Grito de Dolores, una convocatoria al pueblo de Dolores Hidalgo a levantarse en armas en contra del dominio de España, se inició la Guerra de Independencia mexicana, que se extendería 11 años, hasta el 27 de septiembre de 1821.

En las fiestas patrias miles de familias mexicanas llegan a las plazas, centros principales de las ciudades y edificios de ayuntamientos para conmemorar el Grito de Independencia.

Tomado de ACN