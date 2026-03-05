Desafían bloqueo estadounidense en hospital de Morón

Con la misión fundamental de asistir a residentes en los municipios localizados en el norte y centro de Ciego de Ávila, el Hospital Provincial General Docente Capitán Roberto Rodríguez Fernández, en Morón, mantiene la prestación de servicios a pacientes ingresados, y a través de los cuerpos de guardia y consultas externas.

El doctor Julio Antonio Díaz Agramonte, director general de ese centro de atención terciaria de Salud Pública, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que poseen una capacidad de internamiento de 485 camas y en la actualidad permanecen ocupadas más de 350.

Como consecuencia del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno estadounidense contra Cuba, es notoria la carencia de recursos materiales, sin embargo, adoptan estrategias para obtener insumos que garanticen una atención médica de calidad y la recuperación de los enfermos, explicó.

Resaltó la ayuda de un grupo de solidaridad radicado en España, desde donde recibieron, recientemente, un contenedor con mobiliario clínico, insumos y equipos médicos, alimentos, medicamentos y otros recursos que no solo beneficiaron al hospital, sino a otras instituciones de salud en el territorio avileño.

A los esfuerzos para desafiar los impactos del bloqueo se suman fuerzas del sector no estatal (titulares de proyectos de desarrollo local, mipymes, y trabajadores por cuenta propia), quienes con frecuencia realizan entregas de alimentos, principalmente.

Asimismo, se establecen relaciones contractuales con representantes de diferentes formas de gestión de la economía para la compra de víveres, a fin de mejorar la dieta de los pacientes y el personal médico y de enfermería, en la medida de las posibilidades.

Díaz Agramonte añadió procuran mantener los grupos electrógenos en buen estado técnico y con reservas de combustible; además, funcionan los servicios de lavandería, la bomba de agua y dos rutas de ómnibus para el traslado de trabajadores residentes en los municipios de Ciego de Ávila y Chambas, y en localidades situadas en esos trayectos.

Los lunes, miércoles y viernes se disponen medios de transporte desde los municipios para facilitar el acceso a las consultas externas, y también con el propósito de apoyar el traslado del personal médico y de enfermería que reside en zonas distantes.

A pesar de las limitantes para ejecutar inversiones, el colectivo del Roberto Rodríguez prosigue el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, con el apoyo de diversas entidades estatales y no estatales, y a través de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, fundamentalmente.

El directivo refirió, además, que tres ambulancias se encuentran en funcionamiento y a diario disponen unos 75 litros de combustible para que estos vehículos respondan a solicitudes de traslados de emergencia desde diferentes lugares.

Los especialistas mantienen las visitas a los diferentes municipios, con la finalidad de acercar los servicios médicos a la población, lo que adquiere especial significado en las actuales condiciones socioeconómicas.

En la Sala de Neurología, la paciente Rosa Gutiérrez Guerra, intervenida quirúrgicamente tras sufrir una fractura en la columna cervical, aseguró que se recupera de manera satisfactoria, gracias al trato esmerado que ha recibido desde su llegada a esa institución médica.

