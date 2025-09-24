Desarrolla delegación cubana amplia agenda de trabajo en AGNU

Una delegación de Cuba, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, desarrolla en Nueva York, Estados Unidos, una amplia agenda de trabajo en el ámbito del Segmento de Alto Nivel en el 80 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).

De acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), este martes, en la primera jornada del programa, el titular cubano participó en la reunión de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), donde hizo un llamado a defender la paz con justicia, sin tropas extranjeras ni bloqueos, y reiteró que la X Cumbre de las Américas debe celebrarse sin exclusiones.

Agradeció el respaldo histórico de la Celac a la exigencia del levantamiento del bloqueo estadounidense contra Cuba y a la exclusión de la Isla de la lista unilateral de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo.

Asimismo, el jefe de la diplomacia cubana denunció el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, al que calificó de acto provocador y una seria amenaza para la paz y la estabilidad regionales.

Rodríguez Parrilla también asistió a la Conferencia Internacional para el arreglo pacífico de la Cuestión de Palestina y la implementación de la solución biestatal, como expresión del rechazo al genocidio de Israel contra el pueblo palestino.

Como sucede sistemáticamente, Cuba ratificó su convicción de que solo mediante la solución de los dos Estados, con la creación de un Estado palestino independiente y soberano dentro de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, se podrá alcanzar una paz justa y duradera.

Resalta la nota de la Cancillería cubana que el ministro sostuvo igualmente encuentros bilaterales con sus homólogos de Costa de Marfil, Turkmenistán, Mali y Hungría, con el objetivo de fortalecer los vínculos bilaterales y de cooperación.

En la jornada, otros miembros de la delegación cubana participaron en reuniones con la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el Consejo de Cooperación de Países del Golfo (CCG) y la Unión Africana (UA).

Ana Silvia Rodríguez Abascal, subdirectora general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional de la Cancillería cubana, insistió en la AEC en dinamizar la cooperación regional y aprovechar el papel de los países observadores en proyectos estratégicos para el Caribe.

Reafirmó ante los representantes de los países del Golfo la disposición del país de ampliar la cooperación en áreas como salud, biotecnología, seguridad alimentaria, agricultura, energía, infraestructura y comercio, así como su compromiso de continuar contribuyendo con experiencias exitosas en biotecnología y cooperación médica en beneficio de los pueblos del Sur.

En el diálogo con la Unión Africana, la diplomática cubana destacó los históricos lazos de solidaridad y colaboración en múltiples sectores y reafirmó el apoyo de Cuba a las aspiraciones africanas de una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU.

Finalmente, el Representante Permanente Alterno de Cuba ante la ONU, Yuri Gala, participó en el evento paralelo “El camino a Hanoi: firma de la Convención ONU contra el Ciberdelito”, en el que se destacó la importancia de ese instrumento internacional.

Tomado de Granma