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Díaz-Canel: Los eléctricos no se rinden

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Jul 11, 2026

El presidente Miguel Díaz-Canel se refirió en las últimas horas a la nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), ocurrida en la tarde del viernes, y subrayó la tensión que este incidente añade al proceso de recuperación del país, al tiempo que reconoció la entrega de los trabajadores del sector eléctrico.

En sus declaraciones, el mandatario afirmó que la nueva caída del sistema, que se produce con muy pocos días de diferencia, «añade tensiones a la recuperación», en un contexto marcado por las dificultades objetivas que enfrenta la nación.

Sin embargo, destacó la voluntad inquebrantable de los eléctricos: «los eléctricos no se rinden», aseguró el Presidente, reflejando el espíritu de lucha que caracteriza a quienes trabajan por restablecer el servicio.

Actualización restablecimiento SEN

Unidad 1 CTE de Santa Cruz, generando.

Todas las unidades de ENERGAS generando.

La CTE Antonio Guiteras, Céspedes 3 y Habana 2 con caldera encendida.

Tomado de Cubadebate

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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