Díaz-Canel sostuvo conversación telefónica con Delcy Rodríguez

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, donde reiteró la enérgica condena de Cuba a la agresión militar de Estados Unidos y al secuestro del presidente constitucional venezolano, Nicolás Maduro, y de la primera dama Cilia Flores.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario cubano reafirmó el respaldo y la solidaridad de la Mayor de las Antillas con la Patria de Bolívar y Chávez, su pueblo y el gobierno bolivariano, frente a las acciones de injerencia y violencia promovidas desde Washington.

Díaz-Canel subrayó, además, la decisión de Cuba de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad, cooperación y solidaridad que unen a ambos países, basadas en principios de respeto mutuo, soberanía y defensa de la autodeterminación de los pueblos.

La comunicación se produce en un contexto de elevada tensión regional, marcado por las reiteradas denuncias de Caracas sobre acciones hostiles contra Venezuela y sus principales dirigentes, y reafirma la postura histórica de Cuba en defensa de la Revolución Bolivariana y del derecho de los pueblos a decidir su propio destino sin injerencias externas.