Dominan los Piratas en la Regla Chiller

En un dramático partido que se decidió por la regla chiller, los Piratas de la Isla de la Juventud derrotaron 4-1 a Ciego de Ávila en el estadio José Ramón Cepero, durante la continuación de la Serie Nacional de Béisbol.

El encuentro se mantuvo empatado a cero hasta el octavo episodio, cuando los pineros anotaron la primera carrera gracias a un imparable de Andro Carreño al jardín central, que impulsó a Luis Balón.

Los Tigres no tardaron en responder y empataron la contienda al cerrar esa entrada con un doble de Jonathan Bridón y un cohete impulsador de Alfredo Ramos.

Así, el partido llegó al décimo inning con un empate a una carrera. En esta entrada, la defensa avileña se desarmó: dos errores y un passed ball, combinados con un indiscutible, permitieron a la Isla crear un racimo de tres carreras.

En el resumen ofensivo, la Isla logró 4 carreras con 8 indiscutibles y no cometió errores. Por su parte, Ciego de Ávila anotó 1 carrera con 5 imparables y cometió 4 errores defensivos.

La victoria fue para Yadiel Garay, mientras que la derrota recayó en Yankiel Tamayo. Cabe destacar la labor del derecho Kevin Soto Acea por Ciego de Ávila, quien trabajó bien durante 7.1 entradas, permitiendo solo una carrera, con cuatro ponches y cinco imparables en contra. Danni López (3-2) fue el mejor bateador por los Tigres.

Con este resultado, Ciego de Ávila encajó su derrota número 18 de la temporada, mientras los Piratas alcanzaron su décimo éxito del certamen.

No fue el mejor partido para Ciego de Ávila, pero así es el béisbol: complicado. Este grupo de peloteros merece todo el apoyo de la afición beisbolera avileña.

Este miércoles, ambos equipos volverán a enfrentarse desde la 1:30 de la tarde en el José Ramón Cepero. Y, como bien se sabe, en el béisbol ningún juego se parece a otro. Los Tigres saldrán con todo en busca de la victoria.