La editorial avileña Ediciones Ávila se encuentra inmersa en los preparativos finales para participar en la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana (FILH), que se celebrará del 12 al 22 de febrero en la fortaleza Morro-Cabaña.

“La delegación provincial prevé llevar aproximadamente 48 títulos, los cuales incluirán reimpresiones de éxito y cuatro nuevas propuestas literarias” informó Natacha Cabrera Cepero, directora del Centro de Promoción Literaria y Ediciones Ávila.

“Entre las novedades que presentará la editorial destacan la novela Madre de cal, de Yasmani Rodríguez Alfaro; los ensayos Entre el amor y el tabú, de Leidy Vidal García, y Más sobre La Edad de Oro, de Félix Flores Varona; así como la antología infantil Cuentos del espejo, con obras de varios autores.

“Estas presentaciones oficiales tendrán lugar el 20 de febrero a las 2:00 pm en la propia sede de la feria”, expresó Cabrera Cepero, quien admitió que aún enfrentan desafíos logísticos y presupuestarios, pero aseguró que cuentan con los insumos necesarios para garantizar la calidad de impresión de múltiples carátulas y de algunos ejemplares, los cuales se producirán en la Empresa Poligráfica Enrique Núñez de Villa Clara.

En los predios de los gráficos villaclareños

En el Día del Trabajador Gráfico, este 2 de agosto, la Empresa de Periódicos UEB Gráfica Villa Clara Enrique Núñez Rodríguez mantiene su objeto social como el primer día, al garantizar la tirada del semanario Vanguardia y otros periódicos provinciales y nacionales, para que lleguen a tiempo a sus lectores.

Mientras tanto, en el taller gráfico local de Ciego de Ávila el trabajo no cesa, avanzando en la maquetación y pruebas de impresión para los libros destinados tanto a la cita habanera como a la feria provincial.

El estand de Ediciones Ávila estará disponible, desde el primer día de la feria, en el pabellón dedicado a las Ediciones Territoriales. Además de los nuevos lanzamientos, exhibirá múltiples títulos que han tenido una buena acogida del público en años anteriores.

La 34 FILH se desarrollará bajo el lema «Leer es Crecer», estará dedicada al Centenario del natalicio de Fidel Castro y tendrá a la Federación de Rusia como País Invitado de Honor. La participación avileña en La Habana servirá como preludio a la subsede territorial de la feria, programada en Ciego de Ávila del 11 al 15 de marzo, donde se espera resaltar el talento y la producción literaria local.

Tomado de Invasor