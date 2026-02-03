Realizan ejercicios prácticos por el Día Nacional de la Defensa en Morón (+Fotos)

Como parte de la Concepción de la Guerra de Todo el Pueblo y en respuesta a las amenazas imperialistas, el municipio avileño de Morón acogió este fin de semana una nueva jornada del Día Nacional de la Defensa.

En esta ocasión, se llevaron a cabo clases demostrativas y prácticas en la zona de La Rosa, con la participación destacada de integrantes del Consejo de Defensa Municipal de Florencia y jóvenes estudiantes de la Universidad Máximo Gómez Báez.

Entre las actividades formativas realizadas para la preparación de ambos grupos se incluyeron: desplazamiento táctico en terreno, tiro con armamento de infantería, técnicas de colocación de minas para frenar el avance enemigo.

Asimismo, durante la jornada se trabajó en instrucción en el armado y desarmado de fusiles, manejo de drones y distintos medios de comunicación y lanzamiento de granadas.

La conmemoración del Día Nacional de la Defensa también sirvió como escenario para un ejercicio práctico de respuesta ante una posible invasión enemiga.