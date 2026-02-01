Trabajadores agrícolas de Chambas intensifican sus producciones

Con el objetivo de cumplir sus planes productivos, los trabajadores agrícolas del municipio Chambas han intensificado sus acciones desde las treinta unidades cooperativas del territorio.

El esfuerzo se concentra en entidades pertenecientes a la Empresa Agroindustrial Azucarera Enrique José Varona, en la Empresa Municipal Agropecuaria de Chambas, así como, en la Unidad Empresarial de Base (UEB) Avícola, la Forestal, la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) Apícola, el establecimiento del Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura (Gelma) y su punto de venta de LABIOFAM.

Las proyecciones para este período incluyen incrementar la producción agropecuaria y forestal mediante la aplicación de directrices aprobadas en diferentes instancias.

Esta estrategia busca contribuir al desarrollo sostenible del sector, apoyar a las cooperativas, respaldar la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional, y organizar la explotación de la tierra a través de acciones de conservación, mejoramiento de suelos y uso adecuado de fertilizantes en armonía con el medio ambiente.

Para alcanzar las metas de la campaña en curso, se han aumentado los volúmenes de siembra de arroz, granos y frijol, cultivos cuyos planes no se cumplieron el año pasado debido a la escasez de combustible y a las inclemencias del tiempo que afectaron la preparación de los terrenos.

En el caso de las hortalizas, se han adoptado medidas para asegurar semillas de cebolla, zanahoria, remolacha y acelga, productos de alta demanda en la población. Además, se implementan estrategias para mejorar la genética animal y dar cumplimiento a la Resolución 418 del Ministerio de la Agricultura (Minag).

Yerandi Carbó Oliva, delegado municipal de la Agricultura en el noroeste avileño, hizo un llamado a los campesinos para mejorar los rendimientos productivos en cooperativas como la CCS Máximo Gómez, Manuel Montaña, 17 de Mayo, Martínez de Girón, El Vaquerito y Silvio Cantero; así como en la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Delfín Luis Paz, y las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) Nenita, Kilo 9, Ingenito y Los Perros.

Carbó Oliva puntualizó que es necesario incrementar la siembra de cultivos rústicos como boniato, yuca y malanga para cumplir con lo planificado.

Asimismo, reconoció los resultados en el cultivo de plátano extra denso, destacando el trabajo de los anapistas de las CCS Camilo Cienfuegos, Martínez de Girón e Ignacio Agramonte, y de la UEB de Cultivos Varios, las cuales cuentan con posibilidades de riego para esta tecnología.

El directivo agregó que se debe contribuir al desarrollo, incremento y protección de la superficie boscosa, para garantizar su manejo sostenible y la conservación de la flora y fauna silvestres.

Culminó su intervención citando el pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro: “Un cuadro tiene que ser un permanente creador, es decir, una persona con hábitos de pensar, de transformar, de cuestionar en cada momento la efectividad y los resultados del trabajo”.

Tomado de Invasor