Cuba en el Día Internacional contra el Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas

Una batalla desde las raíces mismas de la Revolución por la salud, la moralidad, la seguridad y el orden. Un enfoque multidimensional, abarcador, integrador, sistemático e inclusivo.

Así ha sido el empeño del Gobierno cubano en un esfuerzo mancomunado entre instituciones, organizaciones sociales y de masas, el pueblo todo en la prevención y enfrentamiento al uso indebido y al tráfico ilícito de drogas, un flagelo destructivo del bienestar social, familiar e individual.

Al mismo tiempo ha sido la construcción de una coraza popular ante los embates de una amenaza global que impacta en todas las esferas de la sociedad, en la seguridad nacional, regional e internacional, al tiempo que ha sido pretexto para agresiones, injerencias y campañas subversivas enemigas desde los primeros días de enero de 1959.

Según los últimos informes de las Naciones Unidas crecen a gran velocidad en el mundo el tráfico ilícito y el consumo de drogas sintéticas, de cocaína y se mantienen muy elevados los niveles de uso indebido de marihuana y opioides, mientras sigue expandiéndose el mercado de la cocaína, que alcanzó un crecimiento del 34 %.

Al mismo tiempo crece el crimen organizado asociado a las drogas; el número de víctimas mortales por sobredosis (más de medio millón de fallecidos por sustancias ilícitas) y de enfermos por adicciones sin acceso a cobertura médica ni a servicios especializados, sobre todo jóvenes y adolescentes.

Pese a bloqueos de seis décadas, asedios y planes destructivos, inmunizar con valores y aunar esfuerzos en el propósito de educar, rehabilitar y salvar ha sido fórmula exitosa en Cuba, frente a los impactos del fenómeno y las afectaciones de algunas de esas drogas, que requieren el máximo de atención y cooperación de la familia, de Salud Pública y de los factores de la comunidad en el empeño y la responsabilidad de ofrecerles el tratamiento oportuno a quienes lo necesiten.

Cuba no ha escatimado esfuerzos humanos ni recursos en este combate. En medio de carencias, obstáculos para acceder a medios imprescindibles, el país es reconocido en todo el mundo por su firmeza y constancia en defensa de sus fronteras frente a este flagelo, al tiempo que ha escrito páginas heroicas en el empeño preventivo y el enfrentamiento a las distintas manifestaciones del fenómeno en lo interno.

Pero su aporte trasciende sus fronteras al multiplicarse en su cooperación con decenas de servicios especializados, órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, organismos internacionales y el establecimiento de convenios con varias naciones, todo lo cual deviene en resultados concretos del enfrentamiento en nuestro hemisferio y en otras partes del planeta.

Los desafíos del presente, en un mundo cada vez más impactado por cientos de sustancias y nuevas fórmulas; por la manipulación política del tema y su uso con fines de intervención militar o chantaje político, exigen la constante preparación y actualización de las fuerzas que participan en el combate desde una perspectiva esencialmente preventiva, que prioriza la salud de su pueblo, de manera cohesionada e integral.

Al conmemorar este 26 de junio el Día Internacional contra el Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas, Cuba sigue firme y comprometida en la defensa de un futuro libre de ese flagelo y de sus graves secuelas, por el bien de sus ciudadanos y por la estabilidad social.

Tomado de Granma