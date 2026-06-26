Respaldan avileños contenido del informe a Congreso obrero

A partir de las sesiones finales de la magna cita de la CTC que comenzó en la mañana de hoy se requerirá potenciar las acciones y aplicar planteamientos, inquietudes y acuerdos en las estructuras sindicales de base y centros laborales

Un respaldo al informe central del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), leído en la mañana de hoy por Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora de la organización, patentizaron los delegados por la provincia de Ciego de Ávila, en la primera sesión final de la cita a través del espacio virtual.

De acuerdo con la opinión de varios de los presentes en la sede del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, se requiere analizar con espíritu crítico todo lo relacionado con las afectaciones al salario, desde la perspectiva de que los trabajadores y colectivos que más aportan sean lo que más reciban.

“Por supuesto, como se plantea en el documento, para la elevación del nivel de vida tiene que generarse el aumento de la producción, la productividad y la eficiencia, afectadas hoy por la situación compleja del país, debido al déficit de combustibles, energía eléctrica y recursos materiales indispensables”, afirmó Inés Chaviano Soto, secretaria general de la sección sindical de la Empresa Filial Torrefactora de Café.

El salario ha perdido capacidad de compra. “Resulta muy necesario que nuestra organización continúe apoyando el cumplimiento de la distribución de utilidades como parte de los ingresos personales, a partir del incremento de los resultados productivos de bienes y servicios”, subrayó Luis Pérez Vargas, delegado directo en representación del sector cultural.

Otros representantes de los trabajadores avileños en este cónclave declararon estar identificados con el contenido del documento informado por Colina Rodríguez, en relación con el enfrentamiento al delito, entre ellos los más reiterados: violaciones de precios, actividad económica ilícita, manifestaciones de corrupción y desvío de recursos materiales y financieros.

Una larga jornada será esta primera sesión de trabajo y la conclusiva acontecerá mañana con la presentación y aprobación de los objetivos para el próximo período de trabajo.

Tomado de Radio Surco