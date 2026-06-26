Realizan ejercicio defensivo territorial en Morón

La Zona de Defensa 290204 del municipio avileño de Morón desarrolla hoy un Ejercicio Defensivo Territorial, en el contexto del Día Nacional de la Defensa, con el objetivo de evaluar la preparación de sus estructuras y los mecanismos de aseguramiento para preservar la vitalidad operativa ante escenarios de crisis.

El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Julio Heriberto Gómez Casanova, y el vicepresidente, Alfred Menéndez, encabezan la jornada.

Durante el encuentro, las autoridades intercambiaron con los integrantes de la zona defensiva sobre el plan vigente y las medidas de sostenimiento logístico y funcional.

Posteriormente, la comitiva recorrió la Avenida de Tarafa, donde constató las acciones previstas por los subgrupos de comunicaciones, CITMA, Salud, Educación, Cultura y Deporte, que desplegaron sus capacidades en el terreno.

Los directivos verificaron la sincronización de los recursos y la respuesta de los equipos ante las misiones asignadas.

El ejercicio, que se extiende a lo largo de la jornada, forma parte del calendario anual de preparación para la defensa nacional y busca fortalecer la articulación entre los distintos niveles de mando y los organismos de la administración local.