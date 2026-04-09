Los acordes finales del Festival Piña Colada

Desde la ciudad de Matanzas llegó la Orquesta Failde para beberse hasta la última gota de la vigesimotercera edición del Festival Piña Colada en Ciego de Ávila. Con la entrada de Ethiel Failde desde el fondo del Teatro Principal, comenzó un espectáculo que sufrió retrasos a causa de las inclemencias del tiempo.

Aunque la lluvia dominical impidió una mayor asistencia de público, bien valía llegar hasta el Coloso avileño para presenciar el último espectáculo en este escenario y mover los pies a ritmo de cumbia, merengue y, por supuesto, danzón.

Luego de interpretar uno de los danzones más reconocidos de todos los tiempos, Almendra, la Orquesta Failde recibió un reconocimiento por la preservación de este género de manos de la directora provincial del Centro Provincial de Patrimonio, Doralis Nuez González.

Más tarde, en un encuentro con la prensa, Ethiel Failde explicó que en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se encuentra el expediente para que el danzón opte por ser declarado patrimonio inmaterial de la humanidad.

“El expediente es una forma de agradecer a todos los portadores, a todas las comunidades, a todas las personas que amamos el danzón y hemos hecho muchísimo para que el danzón siga vivo de generación en generación. El objetivo es empoderar a la comunidad danzonera”, dijo Ethiel Failde.

“Sería un premio para Miguel Failde, por romper los cánones de la época y por regalarle música a los bailadores del danzón. Sería hacerle justicia a uno de los primeros géneros cubanos. El danzón lo merece. Como familiar, es mi deber siempre mostrar su obra. Nunca salió de Cuba y no hay registros de que haya conocido toda la isla. Creo que el mundo tiene que conocerlo. Mi música es un gran compromiso con él”.

Además de revisitar clásicos de la música cubana, la orquesta presentó varios sencillos que estrenará a lo largo de 2026. Entre ellos, un merengue titulado El chiquitico, que tendrá su lanzamiento oficial el próximo 16 de abril. Así, la Failde, nominada en tres ocasiones al Latin Grammy, celebrará los 14 años de su fundación.

Al finalizar el concierto de la Orquesta Failde, aunque el Piña Colada tendría otras actividades nocturnas, Arnaldo Rodríguez, presidente de la comisión organizativa, ofreció sus conclusiones sobre la vigesimotercera edición del festival, esta vez ante una tensa situación electroenergética en la provincia y en todo el país.

“Fue un desafío hacer tantos conciertos y llegar a tanta gente en pocos días. Las imágenes del evento muestran que no estábamos equivocados a la hora de realizar el Festival Piña Colada en medio del momento tan complejo que vivimos.

“Nos enfrentamos a criterios pesimistas, sobre todo al empezar. Esta edición nos ha hecho crecer. Nos ha enseñado que podemos mostrar cultura sin necesidad de utilizar electricidad, reduciendo costos y ajustándonos al momento.

“Una de las características de esta edición fue que tuvieron sus espacios la música campesina, el rock, la música tradicional. El Piña Colada es una síntesis de géneros, de estilo y diversidad. Digamos que ha sido un festival único”.

Conciertos de Rumbávila, en el bulevar avileño, y del dúo Buena Fe, en el patio de Artex, cerraron de forma definitiva el Festival Piña Colada 2026, que se extendió del 2 al 5 de abril, con dedicatoria especial a la solista Lucy Safont y al musicólogo Roberto Bullón, recientemente fallecido.

Tomado de Invasor