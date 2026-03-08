Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

El país también se escribe en femenino

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Mar 8, 2026

Nunca será suficiente hablar de nuestras mujeres. De la que canta, de la que trabaja, de la que ama, de la que resiste. Invasor, desde sus líneas, refleja una presencia cotidiana que no necesita discursos para revelarse. Está en la esquina, en la casa, en la escuela, en el hospital, en el campo. Ellas están donde la vida ocurre.

Desde la admiración profunda, o desde la épica íntima de lo diario, las mujeres son ternura, sacrificio, y una mezcla poderosa de sensibilidad con firmeza.

Es quien sostiene, crea, educa, pelea, e incluso, vuelve a empezar, como si cada comienzo fuera una victoria conquistada a pulso.

En Cuba esa huella tiene acento propio. Se reconoce en la madre que organiza la mañana antes de que el sol asome, en la científica que busca respuestas en un laboratorio, en la obrera que sostiene una industria, en la maestra que deja una marca imborrable en la memoria de sus alumnos. La historia nacional también está escrita con esas manos que sostienen la vida del país.

Este fotorreportaje intenta acercarse a esa presencia, en el Día Internacional de la Mujer. No a una idealizada, a la real: la que ríe, la que lucha, la que cuida, la que decide.

Cada rostro tiene un fragmento de la misma historia: la de una isla donde ser mujer también significa abrir caminos, incluso cuando nadie antes los había andado.

Tomado de Invasor

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Estrena hospital avileño unidad quirúrgica totalmente renovada

Mar 8, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Hay mucha alma en el pecho de la mujer cubana

Mar 8, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Destacada Internacionales

Desde Estados Unidos: inicia semana de acciones en defensa de Cuba

Mar 8, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Estrena hospital avileño unidad quirúrgica totalmente renovada

8 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Hay mucha alma en el pecho de la mujer cubana

8 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Destacada Internacionales

Desde Estados Unidos: inicia semana de acciones en defensa de Cuba

8 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

El país también se escribe en femenino

8 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila