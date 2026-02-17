El profe innovador

Los aportes y compromisos de Carlos Manuel Nogueira Broche tienen como puntal para vencer los grandes retos del 2026, la réplica del carné de innovador del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, otorgado recientemente por la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (Anir).

Acababa de recibir el estímulo en calidad de presidente del comité de esa asociación en la Empresa Agroindustrial Azucarera (EAA) Enrique Varona González, cuando Invasor le solicitó declaraciones y él contestó cada pregunta citando los logros del colectivo, a pesar de la insistencia del periodista de mencionar también los méritos individuales.

El multilaureado anirista, junto a los demás guerrilleros de la creatividad, concentra hoy los tiros en el principal frente de combate. “Estamos conscientes de la compleja situación del país por las restricciones de combustibles, lubricantes y energía eléctrica, pero nadie nos podrá bloquear la esperanza, que se decida o no reincorporarnos a la producción de meladura, no depende de nosotros, estamos listos para la arrancada”, subraya y añade que en el 2025 salvaron de la inercia a la fábrica mediante la aplicación de varias inventivas.

“Pusimos en marcha la maquinaria del ingenio después de seis años paralizada, gracias a la recuperación del calentador de la caldera, la reanimación del cargador de la batería de la planta eléctrica, la reparación de dos tornos, la modificación del clarificador que posibilitó extraer el guarapo más claro y fino, la adaptación de sellos a las bombas y la remodelación del flujómetro, entre otras tareas”.

Otros lauros conquistaron recientemente. “Participamos en el evento nacional de Patrimonio Histórico Azucarero, en el cual alcanzamos reconocimientos en cuatro de los trabajos, destacándose la pionera Yeilyn Emily Pacheco Olivares, del círculo de interés de nuestra empresa, quien obtuvo una mención con la obra titulada La legendaria destilería Nauyú”, argumentó y conocimos también de la contribución del anirista en ese certamen y de su participación en un evento nacional sobre diversificación de la producción, organizado por la Asociación Cubana de Técnicos Azucareros (ATAC).

Además de sus dos responsabilidades en el orden administrativo de dirigir a más de 80 aniristas, agrupados en los Comités de Innovadores y Racionalizadores de la destilería, los talleres y el central, y ser jefe de seguridad y protección de la entidad agroazucarera, tiene la virtud de haber sido elegido delegado directo a la Tercera Conferencia Nacional de la ANIR que se celebrará próximamente.

Nogueira Broche mereció ese nuevo reconocimiento por los lauros que atesora, según la argumentación del buró provincial de la organización: “El compañero se desempeña como presidente de la comisión evaluadora de las inventivas en la EAA Enrique Varona, las cuales en el 2025 fueron de gran impacto económico y social en el cumplimiento de los planes de producción y ventas, el incremento de la calidad, la recuperación de materias primas y piezas de repuesto, como parte del programa de sustitución de importaciones”.

El homenajeado posee múltiples logros, gracias a su experiencia como maestro, metodólogo, asesor científico, Máster en Ciencias de la Educación y presidente del buró de la Anir en el avileño municipio de Chambas, hasta que se vinculó al sector azucarero por la destilería Nauyú.

El innovador Carlos Manuel Nogueira Broche (segundo de izquierda a derecha) recibió la réplica del carné de innovador de Fidel Casto Ruz

Según él, sus armas más poderosas son investigar e impulsar la tarea cotidiana, “con las cuales los innovadores somos soldados de primera fila, pero nunca amenazaremos a nadie. Solo somos capaces de desbloquear las búsqueda y aplicación de soluciones para mantener nuestras conquistas”, subraya.

De ahí el tributo al sitial de honor de su centro laboral:

Sello 8 de octubre.

Medalla Jesús Menéndez.

Condición 8 de octubre por 12 años consecutivos.

Reconocimiento por el grupo azucarero AzCuba por sus resultados como innovador.

Sus innovaciones son generalizadas en empresas azucareras de otras provincias.

Estimulado como dirigente de base de la Anir y del movimiento sindical.

Tomado de Invasor