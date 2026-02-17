Televisión Avileña

Sobresale Morón en los Concursos Provinciales de la Enseñanza Primaria

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Feb 16, 2026

Liderado por la alumna de quinto grado Dannely Rodríguez Salazar, el municipio avileño de Morón sobresalió por los resultados alcanzados en los Concursos Provinciales de la Enseñanza Primaria.

La pequeña moronense se alzó con la victoria en los eventos de Lengua Española, Matemática, Ciencias Naturales e Historia de Cuba, y obtuvo la condición de Integral entre todos los participantes del certamen.

En total, 85 alumnos del territorio resultaron ganadores en las diferentes categorías, como muestra del esfuerzo y la dedicación de estudiantes, entrenadores, metodólogos, así como el apoyo indispensable de la familia.

Las competencias, que incluyen exámenes rigurosos, convocan a estudiantes de cuarto a sexto grado, quienes demuestran su talento y conocimientos en las diferentes materias.

