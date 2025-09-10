Televisión Avileña

Emprenden expedición científica en Jardines de la Reina

Sep 10, 2025

Científicos cubanos emprendieron una expedición al parque nacional Jardines de la Reina con el propósito de conocer más sobre esta área protegida marina, que ha conquistado reconocido prestigio en el mundo por sus altos niveles de biomasa de peces y sus saludables poblaciones de tiburones.

Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) informó en su nuevo perfil de la red social Facebook que es significativo también el “efecto de derrame” de esta área protegida sobre las zonas colindantes en relación con varias especies de peces.

Señaló que constituye una de las funciones de tales zonas, en este caso con beneficios a las pesquerías desde Júcaro, en Ciego de Ávila, y Santa Cruz, en Camagüey.

En esta nueva expedición, agregó, participan científicos muy jóvenes de los centros de estudios ambientales de las provincias Villa Clara (CESAM): Centro de Estudios ambientales de Villa Clara), Ciego de Ávila (CIEC: Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros) y Camagüey (CIMAC, Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camagüey), y la Fundación Antonio Núñez Jiménez, de la Naturaleza y el Hombre.

También otros experimentados investigadores cubanos, con extensas obras de vida dedicadas a las ciencias marinas, entre el ellos, el Doctor en ciencia José Espinosa (Pepe).

“Estaremos al tanto de las incidencias y resultados de esta expedición, y las compartiremos por esta página. Este año se conmemora el aniversario 15 de la creación del parque nacional Jardines de la Reina y casi 30 años de la reserva marina”, afirmó Rodríguez Batista.

