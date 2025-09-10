Aviso importante de la Empresa Eléctrica de Ciego de Ávila

La Empresa Eléctrica de Ciego de Ávila informa a la población que, a las 9:14 a.m. de hoy, se produjo una interrupción total del servicio eléctrico a nivel nacional.

El evento se originó tras la salida imprevista de la Central Termoeléctrica (CTE) «Antonio Guiteras» del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Acciones inmediatas para el restablecimiento:

En la provincia: Se están realizando los trabajos técnicos necesarios para la creación de microsistemas locales con generación distribuida en los territorios de Chambas, Morón y Ciego Norte.

Estos microsistemas serán reforzados con la inyección de energía de los parques fotovoltaicos de la provincia.

Priorización del servicio:

Una vez activados estos microsistemas, se priorizará el suministro eléctrico a:

Centros hospitalarios y de salud.

Bombeos de agua.

Centros lácteos y de producción de alimentos.

Clientes ubicados en las líneas de esos circuitos.

Recomendaciones a la población:

Este es un proceso técnico complejo debido a la condición inestable del sistema. Se recomienda a la población:

Desconectar todos los equipos electrodomésticos (neveras, aires acondicionados, televisores, etc.).

Mantener encendido sólo un bombillo o lo estrictamente esencial.

Esta medida ayuda a proteger sus equipos y facilita la estabilización paulatina del servicio.

La Empresa Eléctrica trabaja sin pausa para restablecer el servicio de manera gradual y estable. Agradecemos su comprensión y cooperación durante este proceso.

Tomado del perfil de Facebook de la Empresa Eléctrica de Ciego de Ávila