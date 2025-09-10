Aviso importante de la Empresa Eléctrica de Ciego de Ávila

La Empresa Eléctrica de Ciego de Ávila informa a la población que, a las 9:14 a.m. de hoy, se produjo una interrupción total del servicio eléctrico a nivel nacional.
El evento se originó tras la salida imprevista de la Central Termoeléctrica (CTE) «Antonio Guiteras» del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Acciones inmediatas para el restablecimiento:
-
En la provincia: Se están realizando los trabajos técnicos necesarios para la creación de microsistemas locales con generación distribuida en los territorios de Chambas, Morón y Ciego Norte.
-
Estos microsistemas serán reforzados con la inyección de energía de los parques fotovoltaicos de la provincia.
Priorización del servicio:
Una vez activados estos microsistemas, se priorizará el suministro eléctrico a:
-
Centros hospitalarios y de salud.
-
Bombeos de agua.
-
Centros lácteos y de producción de alimentos.
-
Clientes ubicados en las líneas de esos circuitos.
Recomendaciones a la población:
Este es un proceso técnico complejo debido a la condición inestable del sistema. Se recomienda a la población:
-
Desconectar todos los equipos electrodomésticos (neveras, aires acondicionados, televisores, etc.).
-
Mantener encendido sólo un bombillo o lo estrictamente esencial.
-
Esta medida ayuda a proteger sus equipos y facilita la estabilización paulatina del servicio.
La Empresa Eléctrica trabaja sin pausa para restablecer el servicio de manera gradual y estable. Agradecemos su comprensión y cooperación durante este proceso.
Tomado del perfil de Facebook de la Empresa Eléctrica de Ciego de Ávila