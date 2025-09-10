Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Aviso importante de la Empresa Eléctrica de Ciego de Ávila

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Sep 10, 2025

La Empresa Eléctrica de Ciego de Ávila informa a la población que, a las 9:14 a.m. de hoy, se produjo una interrupción total del servicio eléctrico a nivel nacional.

El evento se originó tras la salida imprevista de la Central Termoeléctrica (CTE) «Antonio Guiteras» del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Acciones inmediatas para el restablecimiento:

  • En la provincia: Se están realizando los trabajos técnicos necesarios para la creación de microsistemas locales con generación distribuida en los territorios de Chambas, Morón y Ciego Norte.

  • Estos microsistemas serán reforzados con la inyección de energía de los parques fotovoltaicos de la provincia.

Priorización del servicio:

Una vez activados estos microsistemas, se priorizará el suministro eléctrico a:

  • Centros hospitalarios y de salud.

  • Bombeos de agua.

  • Centros lácteos y de producción de alimentos.

  • Clientes ubicados en las líneas de esos circuitos.

Recomendaciones a la población:

Este es un proceso técnico complejo debido a la condición inestable del sistema. Se recomienda a la población:

  • Desconectar todos los equipos electrodomésticos (neveras, aires acondicionados, televisores, etc.).

  • Mantener encendido sólo un bombillo o lo estrictamente esencial.

  • Esta medida ayuda a proteger sus equipos y facilita la estabilización paulatina del servicio.

La Empresa Eléctrica trabaja sin pausa para restablecer el servicio de manera gradual y estable. Agradecemos su comprensión y cooperación durante este proceso.

Tomado del perfil de Facebook de la Empresa Eléctrica de Ciego de Ávila

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Cuba Destacada Sociedad

Marrero Cruz: “Estamos haciendo todo lo posible para restablecer el SEN” (+Video)

Sep 10, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Microsistemas activos en todas las provincias del país

Sep 10, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada Sociedad

Informan motivos de la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional

Sep 10, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Cuba Destacada Sociedad

Marrero Cruz: “Estamos haciendo todo lo posible para restablecer el SEN” (+Video)

10 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Microsistemas activos en todas las provincias del país

10 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada Sociedad

Informan motivos de la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional

10 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Medidas implementadas en Ciego de Ávila ante interrupción eléctrica nacional

10 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila