Emprenden reparación capital en el Hotel Morón

El emblemático Hotel Morón, perteneciente a la cadena Islazul, está inmerso en un ambicioso programa de restauración capital, destinado a recuperar todo su esplendor y elevar los estándares de confort y calidad de sus servicios.

Según explicó Yenisvet Pérez, directora de la instalación, el hotel mantiene su vitalidad ofreciendo actualmente servicios en la piscina, el lobby bar, la discoteca y el restaurante principal.

El cronograma de rehabilitación avanza con paso firme hacia fechas significativas, ya que para el próximo 14 de febrero está prevista la reapertura de la cafetería y el bar Atlántico, sumando así nuevos espacios para el disfrute de los clientes.

Sin embargo, el hito más esperado de este proceso inversionista se reserva para el 26 de julio, fecha estimada para la conclusión de la renovación de las 48 habitaciones del bloque A, un paso crucial hacia la plena operatividad de la planta habitacional. Estas obras son ejecutadas por fuerzas de Emprestur y la Inmobiliaria.

Inaugurado el 25 de julio de 1980, el Hotel Morón es mucho más que una edificación: representa un orgullo de la red hotelera avileña y un símbolo de la hospitalidad en la Ciudad del Gallo.

Tomado de Radio Surco