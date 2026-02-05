Mujeres de Morón se benefician con el Programa Nacional de Adelanto de la Mujer

El Programa Nacional de Adelanto de la Mujer reporta resultados favorables en el municipio avileño de Morón, con avances en el bienestar laboral de las mujeres y la creación de canales para presentar quejas y recibir atención oportuna.

Mediante los Comités de Género, las Casas de Orientación brindan apoyo a trabajadoras que han sufrido actos de violencia laboral. Estas mujeres reciben atención especializada de un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos y especialistas en derecho.

Con el auspicio de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el programa consolida en un único espacio múltiples acciones dirigidas al empoderamiento y la equidad, lo cual ha generado un balance alentador.

En empresas e instituciones del territorio, los Comités de Género tienen como objetivo fundamental garantizar la igualdad de derechos. Su labor se enfoca, especialmente, en prevenir la discriminación de las mujeres para acceder a cargos de dirección.

Tomado de Radio Morón