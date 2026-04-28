En sus plazas, el 1ro. de Mayo, Cuba tampoco estará sola

Las plazas cubanas serán, el próximo 1ro. de Mayo, tribunas en las cuales el pueblo de este archipiélago, con fuerza proletaria, defenderá su derecho a ser tierra libre, independiente, soberana y de paz.

Acompañada por cientos de amigos del mundo que llegaron a la Isla a convivir con la resistencia cotidiana de un país que se sobrepone a todas las dificultades que le imponen para asfixiarlo, la masa trabajadora llevará a las calles la misma convicción que ha puesto con su firma por la Patria en estos días. Los amigos de la solidaridad lo han visto, y así lo han dicho.

Es «el pueblo más solidario del planeta», afirmó Alejandra Chavira, de México; «el ejemplo de que ese otro mundo distinto al de la imposición y las bombas es posible», opinó el italiano Roberto Forte. Ambos forman parte de un grupo de 70 que andaban, hace apenas unas horas, entre lomas y caseríos del Oriente del país, sumergidos en «el manantial que es la Revolución Cubana», según palabras de Michelle Curto, de la Agencia Italiana para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba.

El propio Curto la llamó «la isla donde nos toca crecer y crecernos», y por eso reunió, para conocerla, a activistas de Italia, Venezuela, México, Estados Unidos, Francia, Suiza, y a cubanos residentes en el exterior que, integrados en el segundo convoy solidario Primero de Mayo, visitaron comunidades de Santiago de Cuba y de Guantánamo.

A la par, en La Habana, otros palpan y se admiran con la realidad. Así pasó este lunes en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (cigb), con representantes de la xix Brigada Internacional de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba Primero de Mayo, y del Contingente Che Guevara.

Josefina Guillo, representante de la Asociación Cuba-Francia, manifestó que, tanto para ella como para la organización, es muy importante estar presentes en las vísperas de las celebraciones por el Día Internacional de los Trabajadores, y por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

«Admiramos la fortaleza del pueblo cubano, su capacidad de resistencia a pesar de las dificultades», recalcó; y a ella se unió, agradecido, Ian Müller, miembro de la delegación estudiantil del Partido Socialista de Alemania: «El arma más fuerte que tiene la población cubana es la solidaridad internacional y la amistad con otros pueblos».

Junto a los cubanos de bien, en las plazas del país, estarán ellos. Las causas que Cuba defiende son las causas de los pueblos del mundo. Es una lección martiana que lleva en la sangre: «Patria es humanidad»

Tomado de Granma