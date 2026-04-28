Una firma de paz contra el cerco

Hay gestos pequeños que la historia convierte en murallas. Hay trazos de tinta que pesan más que los misiles. En estos días, Cuba es un río de manos que se tienden ante el papel, y cada nombre escrito es una trinchera, un escudo de conciencia contra el castigo silencioso que pretende doblegarnos.

El movimiento Mi firma por la Patria no es un mero formulismo administrativo ni una consigna repetida al viento. Es, ante todo, un acto de civismo en mayúsculas. Porque el cerco que sufre nuestra nación no viene solo del mar bloqueado por donde no quieren que crucen los petroleros, sino de la pretensión de asfixiar un alma colectiva.

El bloqueo es la maquinaria cruel del castigo a un pueblo entero, un cerco que no distingue entre niños, ancianos, campesinos u obreros. Duele en el pan, en la medicina, en el combustible que falta y en el abrazo postergado. No hay mayor inhumanidad, diría alguien con sensibilidad, que pretender ahogar a una familia para que renuncie a su dignidad.

Pero aquí, en este caimán que sueña y lucha, el pueblo responde con un arma más poderosa que el rencor: la unidad. Firmar no es un acto pasivo. Es decirle al mundo que preferimos construir puentes de solidaridad antes que rendirnos al miedo. Es preservar la Patria, ese territorio intangible del corazón donde caben la historia de Martí y el sacrificio de tantos anónimos que supieron cosechar sin lluvia.

«Patria es humanidad», nos enseñó el Apóstol. Y hoy, cuando cada firma se suma a la anterior como eslabón de una cadena de cordura, defendemos la paz como trinchera principal. Porque Cuba no desea la guerra, pero tampoco acepta la muerte lenta del asedio. No queremos venganza, queremos respirar. Queremos que nos dejen vivir sin la sombra de una ley que castiga por existir.

Este ejercicio cívico tiene la belleza de lo colectivo hecho acto íntimo. Uno escribe su nombre, pero detrás hay una madre que espera medicinas, un ingeniero que sueña con materia prima, un niño que merece crecer sin odios. No venimos a firmar con rencor, sino con la lucidez de quien sabe que el cerco solo se rompe con verdad y con paz activa.

Cada rúbrica es un pedazo de patria que se niega a ser colonia. Cada hoja llena es un verso de resistencia civil. Y mientras haya manos cubanas dispuestas a escribir su compromiso, el bloqueo –ese castigo colectivo– nunca será ley en nuestros corazones.

Porque Cuba no firma su rendición. Cuba firma por la vida, por la paz, por la dignidad de un pueblo que no sabe nacer de rodillas. Y esa firma es autóctona como las palmas.

Tomado de Granma