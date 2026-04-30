Encabezarán educadores desfile del Primero de Mayo en Morón

Los educadores de Morón encabezarán este año el desfile de saludo al Primero de Mayo, como reconocimiento a su activa presencia en los principales combates socioeconómicos convocados en el territorio.

Así lo adelantó Yahima Pérez Cepeda, secretaria general de la CTC en Morón, al referirse a los preparativos de las celebraciones en este municipio en saludo al Día Internacional de los Trabajadores.

Apuntó que el desfile estará integrado por 15 bloques, representativos de todos los organismos sindicales, en los que estarán incluidos trabajadores del sector estatal, trabajadores por cuenta propia, mipymes y otras estructuras de la economía local.

Además, se efectuarán actos revolucionarios en los consejos populares de Patria y Turiguanó, donde se evocará la trascendencia de la fecha.

Tomado de Radio Morón