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Variadas iniciativas en Semana de la Cultura Moronera

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Abr 30, 2026

Con la ya tradicional Serenata al Gallo, a 44 años de su reposición, iniciará en la medianoche de este Primero de Mayo, la Semana de la Cultura Moronera, en la cual se incorporan nuevas iniciativas, según adelantaron directivos de ese sector.

La jornada se extenderá del dos al ocho de mayo, con el aporte de iniciativas de todas las instituciones culturales de este municipio, e incluye una peregrinación hasta el cementerio, para rendir homenaje de recordación a la excelente bailarina Viviam Díaz Guedes.

La programación incluye el tradicional Baile Guajiro, apertura de la exposición Mi Gallo, con obras de distintos autores y un evento de identidad cultural en el Museo Caonabo de esta ciudad.

Además, durante la Semana de la Cultura Moronera se efectuará un encuentro con el Club de la Música de la Década Junto a ella Vivirás.

Se ha previsto la celebración de un cumpleaños colectivo de jóvenes de la Escuela Especial Raúl Gómez que arriban a sus quince años de edad, el que se efectuará en el proyecto Reverbero.

Ruedas de Casino, presentación de espectáculos variados, son algunas otras actividades en esta Semana de la Cultura Moronera.

Tomado de Invasor 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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