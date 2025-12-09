Televisión Avileña

Enfrentan arbovirosis con acciones multiplicadas en Morón

Dic 9, 2025

El chequeo sistemático a las acciones dirigidas a minimizar el actual escenario epidemiológico, constituye la constante en el municipio avileño de Morón, por parte de las máximas autoridades del Partido Comunista, el gobierno local y del sector de la Salud, en correspondencia con la batalla contra el mosquito del género Aedes.

Cobra especial interés la fumigación intra y extradomiciliaria, la recogida de desechos sólidos y la insistencia para que se realice con sistematicidad el autofocal, como vías idóneas que permitan recudir el índice de infestación.

Mientras, las autoridades de Salud Pública insisten en la atención médica ante la presencia de fiebre, sobre todo en menores de edad y personas mayores o con comorbilidades, que ante la evaluación pertinente pueden ser hospitalizadas pata dar el debido seguimiento ante las afectaciones por el virus.

Paralelamente en diferentes barrios y centros laborales se desarrollan jornadas de limpieza y recogida de desechos sólidos, como parte de la contribución a la batalla contra el mosquito y por garantizar la adecuada higiene comunal.

Tomado de Radio Morón 

