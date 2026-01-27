Alcanzar un 80 % de sobrevida en pacientes pediátricos con cáncer pareciera –puertas afuera– una quimera para Cuba. Se trata, es cierto, de una cifra significativa para un país en vías de desarrollo y, además, blanco permanente de un criminal bloqueo. Sin embargo, el Sistema de Salud Pública de la Isla lo ha logrado gracias a un estructurado programa que refleja la voluntad política del Gobierno, y también, con el apoyo solidario de valientes que no temen brincar el cerco genocida.

Mantener tan altos estándares en ese indicador se dificulta para los profesionales de la Salud en la Mayor de las Antillas, quienes han debido modificar protocolos, innovar, crecerse, pues se ven impedidos del acceso a tecnologías para tratamientos oportunos y a medicamentos de primera línea.

Así lo reconoció la víspera el doctor Carlos Alberto Martínez Blanco, jefe de la Sección para el Control del Cáncer, en el Ministerio de Salud Pública, en la entrega de un donativo por parte del proyecto Hatuey, sigla que se desprende de su nombre en inglés, Health Advocates in Truth, Unity and Empathy (Defensores de la Salud en la Verdad, la Unidad y la Empatía).

Es su octava vez ayudando a la Isla, remarcó la coordinadora Gloria La Riva, quien en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), junto a un grupo de miembros del Proyecto, informó de una serie de insumos y medicamentos para la atención de cáncer pediátrico en los hospitales Juan Manuel Márquez, de La Habana, y José Luis Miranda, de Villa Clara.

También la ayuda solidaria con insumos llegará a hogares maternos, dio a conocer, pues conocen de cerca las limitaciones que la Casa Blanca pone para intentar asfixiar al pueblo del archipiélago antillano.

En la cita, a la que asistió el Héroe de la República, Fernando González Llort, presidente del ICAP, La Riva aseguró que en Hatuey «estamos comprometidos con Cuba para siempre. Sabemos que Cuba no va a claudicar, no se va a rendir y nosotros tampoco. Hay mucha gente que apoya y quiere a Cuba en Estados Unidos», afirmó.

El espacio fue oportuno para condenar que el Gobierno de EE. UU. mantenga a la nación caribeña en «la lista infame y falsa» de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, y para reiterar, que ese proyecto está junto al pueblo cubano en la lucha contra el imperialismo.

Tomado de Granma