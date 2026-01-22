“Las cosas van fantásticamente bien en Venezuela“, afirmó Trump

“Las cosas van fantásticamente bien en Venezuela”, afirmó este miércoles, 21 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Asimismo, expresó sus planes para el país al que dijo que su administración “está ayudando”.

Venezuela ganará más dinero en los próximos seis meses que en los últimos 20 años, destacó el mandatario estadounidense durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.

“Venezuela se va a desarrollar fantásticamente. Agradecemos toda la cooperación (…) Tan pronto como terminó el ataque, dijeron: “Hagamos un trato”, subrayó.

Trump ratificó que Estados Unidos recibió 50 millones de barriles de petróleo provenientes del país, sin aportar mayor detalle sobre cómo se movilizó el envío.

“Todas las petroleras importantes están queriendo hacer negocios con nosotros”, añadió. Tras las sanciones de EEUU contra la nación, las compañías energéticas internacionales tenían prohibido mantener operaciones en suelo venezolano.

La víspera, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le informó al país que ingresaron 300 millones de dólares por concepto de venta de petróleo.

El pasado 7 de enero, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó que estaba en curso una negociación con Washington para la «venta de volúmenes de crudo en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países», en estricta observancia de los «criterios de legalidad, transparencia y beneficio» para las dos partes.

Europa va por mal camino, opina Trump

“Algunas partes de Europa, francamente, ya no son reconocibles. Se puede discutir, pero aquí no hay discusión”, destacó el mandatario de EEUU durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.

Describió los cambios en Europa como “extremadamente negativos”.

“Amo a Europa, le deseo lo mejor, pero en las últimas décadas ha ido por mal camino”, señaló, agregando que los países europeos se ven perjudicados, en particular, por la “migración descontrolada, las importaciones interminables” y las energías renovables. Declaraciones de Trump en Davos según el resumen del periodista Víctor Ternovsky Según Víctor Ternovsky, periodista de Sputnik, estas fueron las declaraciones clave que él atribuye al discurso de Donald Trump en Davos: Sobre Groenlandia y aliados: Estados Unidos es el único país capaz de defender a Groenlandia. Dinamarca no pudo defender a Groenlandia durante la Segunda Guerra Mundial, pero sí lo hizo Estados Unidos, que devolvió Groenlandia en un gesto generoso. Sin EEUU, el mundo hoy hablaría alemán o japonés. Quiero conversaciones para comprar Groenlandia. Groenlandia es una isla enorme y desprotegida. Groenlandia es parte de América del Norte. No necesitamos simplemente aliados, necesitamos aliados fuertes. Trump dice que necesita a Groenlandia para construir la llamada Cúpula Dorada de EEUU. Siempre hemos defendido a Europa siendo EEUU la principal fuerza de la OTAN y no recibimos nada a cambio, lo que pide ahora EEUU es nada en comparación con la ayuda estadounidense brindada a Europa durante décadas. Canadá solo existe gracias a EEUU. EEUU estará agradecido en caso de que Europa diga sí a sus pretensiones por Groenlandia y recordará su rechazo. El control estadounidense sobre Groenlandia persigue garantizar la paz en todo el mundo. Trump se burló de Macron al decir que le encantaron sus intentos de hablar fuerte. Sobre Ucrania: Sin el fraude electoral en 2022, no se habría desatado el conflicto armado en Ucrania. Es Europa la que debe ocuparse de su seguridad en Ucrania, y no EEUU. Trump anunció un encuentro con Zelenski. El de Ucrania es el peor conflicto desde la Segunda Guerra Mundial, quiere arreglarlo y también lo quiere Putin. Siempre tuvo buenas relaciones con Putin. Sobre América Latina y el Caribe: Trump dice que no le gustaría encontrarse a bordo de un barco atacado por EEUU. Prácticamente reconoció que su agresión contra Venezuela pretendió, entre otros objetivos, exhibir el poderío militar estadounidense y, por lo tanto, su derecho a controlar Groenlandia por el supuesto bien de Europa. Tomado de Cubadebate