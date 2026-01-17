Estrenan videoclip “Para No Caer” en campaña contra las drogas (+Video)

El Teatro Miramar acogió el estreno del videoclip “Para No Caer”, interpretado por la agrupación Buena Fe y producido por el Centro Multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba (Mincult), en el marco de la Campaña Nacional Contra las Drogas Se Gana.

Según precisó el Mincult desde su perfil en Facebook, la realización estuvo a cargo de Claudio Peláez, quien concibió la pieza como una propuesta artística orientada a la prevención y a la construcción de conciencia desde el ámbito cultural.

La jornada incluyó una presentación de los estudiantes de la Escuela Nacional de Circo, Amanda Boggiano Pardo y Yosdanis Fong Crespo, quienes ofrecieron un adagio acrobático que simbolizó disciplina y toma consciente de decisiones.

Posteriormente se proyectó el videoclip, que articula música, imagen y testimonio para abordar la problemática del consumo de drogas desde una mirada sensible y testimonial.

Jóvenes del Centro de Deshabituación de Adolescentes participaron en la obra, aportando autenticidad y fuerza narrativa al relato audiovisual, de acuerdo con el Ministerio de Cultura.

Durante el acto se reconoció la labor del personal médico del centro, entre ellos Elizabeth Céspedes Lantigua, Saily Domínguez Carrazana y Yanisley de la Caridad Marzán Phillips, por su acompañamiento en procesos de orientación y rehabilitación.

El evento reafirmó que la cultura puede convertirse en herramienta efectiva de prevención y conciencia social, en consonancia con la estrategia nacional que prioriza la protección de niños, adolescentes y jóvenes frente al consumo de drogas.