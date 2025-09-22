Etecsa anuncia trabajos de mantenimiento técnico para el próximo lunes

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) informa que, como parte de su plan de modernización tecnológica, realizará trabajos de mantenimiento esenciales en sus plataformas de servicio durante la madrugada del próximo lunes 23 de septiembre.

Las labores técnicas, que darán continuidad a las ejecutadas el pasado 29 de agosto, se desarrollarán en el horario de 12:00 de la noche a 6:00 de la mañana. Durante este periodo, los clientes de servicios móviles, cuyos números inicien con los prefijos 505, 506, 507, 508, 53, 54 y 63 podrían experimentar intermitencias o afectaciones en el servicio.

Asimismo, se prevén posibles afectaciones en el servicio de telefonía fija en números específicos de las siguientes provincias:

– Pinar del Río: Números que comiencen con 4821, 4847, 4860, 4861, 4881, 4888, 4899.

– La Habana: Números que comiencen con 7224, 7226, 7229, 7624, 7724, 7725, 7826.

– Ciego de Ávila: Números que comiencen con 3337, 3338, 3340, 3341, 3398.

– Granma: Números que comiencen con 2321.

– Santiago de Cuba: Números que comiencen con 2279.

ETECSA agradece la comprensión de la población y recomienda mantenerse informado a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, su sitio web www.etecsa.cu y los medios de comunicación nacionales.

Nota informativa de ETECSA