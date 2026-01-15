Evalúa Viceprimer Ministro Jorge Luis Tapia implemenatción del Programa de Gobierno en Morón

El viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca evaluó este jueves en el municipio de Morón, provincia de Ciego de Ávila, la implementación del Programa de Gobierno para corregir distorsiones económicas. En un encuentro con autoridades locales, directivos y representantes productivos, subrayó que el éxito del municipio depende de su capacidad para generar ingresos en divisas y alcanzar autonomía en los renglones productivos.

Tapia Fonseca explicó que estos resultados son la base para el desarrollo social y económico del territorio. Durante la reunión se analizaron obstáculos concretos como los impagos, la entrega de tierras ociosas en usufructo, los créditos bancarios y las trabas burocráticas.

El miembro del Comité Central del Partido también llamó a utilizar con rigor el uno por ciento de desarrollo local y el presupuesto, y a elevar la calidad y el control en instituciones clave como el Hospital, el Centro Psicopedagógico y el Hogar de Ancianos del municipio.