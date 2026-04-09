Evalúan resultados del movimiento sindical en Ciego de Ávila

El Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Ciego de Ávila llevó a cabo un exhaustivo balance del trabajo desarrollado durante el año 2025, periodo marcado por importantes desafíos y logros en diversos ámbitos. En este contexto, se evaluaron temas cruciales que impactan directamente en la vida laboral y social de los trabajadores.

Uno de los puntos destacados fue la valoración política de la iniciativa «Ciego en 26», que buscó fortalecer la conciencia política y la organización de los trabajadores. Los resultados obtenidos reflejaron un avance significativo en la movilización y la participación activa de los afiliados, lo que contribuyó a un ambiente laboral más cohesionado y comprometido con los principios de la Revolución.

En cuanto a la sindicalización, se reportó un incremento en la afiliación de trabajadores a los sindicatos, lo que demuestra un creciente interés por parte de estos en defender sus derechos y mejorar sus condiciones laborales. Este aumento ha estado acompañado de esfuerzos en capacitación: se implementaron talleres y cursos que permitieron a los trabajadores adquirir nuevas habilidades y conocimientos, fundamentales para enfrentar los retos del entorno laboral actual.

La consulta del anteproyecto del nuevo Código de Trabajo fue otro tema relevante discutido por el pleno. Se realizaron espacios de debate que permitieron recoger las opiniones y preocupaciones de los trabajadores, asegurando así que sus voces sean escuchadas en la formulación de las normativas que rigen su vida laboral.

Desde el punto de vista económico, el Comité evaluó los resultados alcanzados en el año, destacando tanto los logros como las áreas que requieren atención. Se identificaron estrategias para mejorar la productividad y optimizar los ingresos, con el objetivo de garantizar un mayor bienestar para todos los trabajadores.

Además, se abordaron cuestiones relacionadas con el delito, la corrupción y las ilegalidades, temas que afectan gravemente el entorno laboral y social. El Comité reafirmó su compromiso con la justicia laboral, promoviendo una cultura de transparencia y ética entre los trabajadores y sus dirigentes.

La batalla ideológica también fue un eje central en la evaluación, con énfasis en el uso responsable de las redes sociales como herramienta para difundir información veraz y fomentar el debate constructivo.

Finalmente, los miembros del pleno aprobaron las proyecciones de trabajo para 2026, estableciendo objetivos claros y estrategias concretas para continuar avanzando en la defensa de los derechos de los trabajadores, así como en la promoción del desarrollo económico y social de Ciego de Ávila.

Este balance no solo refleja el trabajo realizado durante 2025, sino que también sienta las bases para enfrentar los desafíos venideros, siempre con el firme compromiso de construir un futuro mejor para todos los trabajadores cubanos.