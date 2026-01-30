Televisión Avileña

Evento conmemora 12 años de proclama de paz en América Latina

Ene 29, 2026

Diputados cubanos participan hoy en un encuentro virtual internacional, que conmemora el aniversario 12 de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Desde el Capitolio Nacional, en La Habana, Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, preside la representación cubana, informó el legislativo cubano en la red social X.

 

El diputado Yoerky Sánchez, director del periódico Granma, resaltó en la misma red social su participación en el encuentro, que calificó de necesario, en tiempos donde urge la unidad frente al imperialismo.

El 29 de enero de 2014, durante la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), los jefes de Estado y Gobierno de la región suscribieron la proclama de la región como Zona de Paz.

El documento expresa el compromiso de todos los Estados miembros de la Celac con la solución pacífica de controversias, para desterrar el uso y la amenaza del uso de la fuerza de la región; y defiende los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos.

A propósito del aniversario de la Proclama, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, alertó que hoy la paz, la seguridad y la estabilidad de la región están en peligro por la doctrina belicista del gobierno de Estados Unidos y su afán de reactivar la Doctrina Monroe.

Tomado de ACN

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

