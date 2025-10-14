Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Ciencia y Técnica

¡Feliz aniversario al Instituto de Meteorología de Cuba!

PorMariesly Wong Morales

Oct 13, 2025

Seis décadas de entrega incansable, de ciencia al servicio del pueblo y de un compromiso inquebrantable con la verdad.

Desde cada estación, desde cada radar y en la precisión de cada pronóstico, han sido los guardianes del tiempo de nuestra Isla, los intérpretes de sus cielos y el escudo frente a la furia de los ciclones.

En este aniversario, rendimos homenaje a generaciones de meteorólogos, técnicos, investigadores y especialistas del Servicio Meteorológico Nacional. Su trabajo, a menudo silencioso y anónimo, es un pilar fundamental para la seguridad, la economía y el desarrollo de la nación.

Cada alerta temprana es un acto de cuidado. Cada dato recogido en condiciones extremas, un acto de valentía. Cada informe emitido, un acto de responsabilidad. Su labor, sin duda, salva vidas, protege bienes y siembra confianza en nuestro pueblo.

Que los próximos 60 años estén llenos de nuevos logros, tecnología de punta y el mismo espíritu de servicio que los ha caracterizado.

¡Felicidades a la familia del INSMET en Ciego de Ávila!

