Festejan en Morón aniversario del Inder

Con una Gala artística donde se presentaron composiciones gimnásticas, actuaciones culturales y otras iniciativas, se celebró en Morón el aniversario 65 de la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), el 23 de febrero de 1961.

La actividad se desarrolló en la Sala teatro Olga Alonso de la Casa de la Cultura y contó con la asistencia de Doris Casola, integrante del Buró municipal del Partido Comunista de Cuba y Yamilka Paz Cardozo, subdirectora provincial de Deportes en Ciego de Ávila.

Fue oportuna la ocasión para la firma de convenios con organismos, como los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, al tiempo que fueron entregados certificados de reconocimientos a instructores deportivos, promotores, activistas, trabajadores integrales y a varios directivos de centros deportivos del territorio.

En la gala se resaltó el empeño por hacer cada día más efectiva la práctica de actividades deportivas tanto físicas como de recreación como contribución a una vida sana y vigorosa.

Tomado de Invasor