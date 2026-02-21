Zona de defensa de Ceballos fortalece su preparación combativa

En el marco del actual escenario de guerra no convencional y con el firme propósito de preservar la soberanía nacional, se desarrolló este viernes el Día Nacional de la Defensa en la zona de defensa 290801, perteneciente al consejo popular de Ceballos, en el municipio cabecera de Ciego de Ávila.

La jornada estuvo encaminada a fortalecer la capacidad de respuesta de los órganos de dirección y mando en todos los niveles. El ejercicio tuvo como premisa fundamental garantizar que cada estructura cumpla con rigor las misiones asignadas y ejecute correctamente las medidas de disposición combativa, de acuerdo con los planes aprobados para la defensa.

Durante el adiestramiento, se desarrollaron acciones concretas por parte de la Brigada de Producción y Defensa. Simularon el aniquilamiento de fuerzas enemigas en un ataque para la toma del servicentro de la localidad, acción que evidenció la preparación combativa del pueblo.

En el recorrido por los diferentes subgrupos, Julio Heriberto Gómez Casanova, presidente del Consejo de Defensa Provincial, se interesó por el dominio de las misiones y la consolidación de los mecanismos de dirección en situaciones excepcionales, por parte de las estructuras del Partido, la Federación de Mujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la Revolución, y verificó el completamiento de las estructuras previstas para el tiempo de guerra.

El funcionamiento de las estructuras en la zona de defensa, así como el estado de las siete bases productivas —en particular, en las producciones de carbón y alimentos—, fueron temas ampliamente abordados en el intercambio con las autoridades del territorio.

El momento fue propicio, además, para reconocer a los subgrupos que se destacaron en el ejercicio y para hacer entrega del carné que acredita como miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana a Maidelín Chivás Fuentes.

Misleydis Abad Modey, presidenta del Consejo de Defensa en el municipio de Ciego de Ávila, expresó que con este ejercicio “queda demostrada una vez más la capacidad de nuestro pueblo para enfrentar cualquier agresión del enemigo interno y externo, que pretenda poner en peligro la paz y la soberanía de la nación.

“Lo hacemos en medio del constante asedio del gobierno de los Estados Unidos, reafirmando que la unidad del pueblo sigue siendo la principal fortaleza de la nación”, aseguró.

Tomado de Invasor