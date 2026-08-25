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Festejan en Primero de Enero el aniversario 66 de la FMC

PorAriel González

Ago 24, 2026

Con la alegría que las caracteriza, las mujeres del municipio avileño de Primero de Enero festejaron este 23 de agosto, empeñadas en superar los obstáculos que impone el bloqueo económico y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

La concentración tuvo lugar en el organopónico de la calle 8, en la cabecera municipal, donde, en un trabajo voluntario, las féminas violeteñas demostraron que, con entrega y consagración en las tareas económicas y sociales, se reafirma la valía de la mujer cubana.

Como es habitual, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) es una organización símbolo de lucha, unidad y transformación, en la que cada federada es protagonista de ese legado, renovado en cada gesto solidario, en cada conquista por la justicia y en cada paso hacia la equidad.

Por Ariel González

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