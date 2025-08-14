Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Deporte Destacada

Fidel Castro: El arquitecto del milagro deportivo cubano

PorYoury Santana Gonzalez

Ago 13, 2025

Hoy es 13 de agosto, imposible no recordar a Fidel Castro Ruiz en los convulsos tiempos actuales. Y es que la historia del deporte cubano lleva el sello indeleble de Fidel Castro, un visionario que transformó la actividad física de privilegio elitista en derecho popular y herramienta de soberanía nacional.

Su revolución deportiva, cimentada en valores humanistas y solidarios, elevó a una pequeña isla caribeña al podio olímpico mundial.

Al triunfar la Revolución en 1959, Cuba heredó un panorama desolador: escasas instalaciones , profesionalismo mercantilizado y acceso restringido a elites.

Su respuesta fue radical: Abolición del profesionalismo (1961) Eliminó los contratos rentados y reconceptualizó el deporte como expresión de dedicación y patriotismo, no de lucro .

La Creación del INDER (1961) Este instituto centralizó políticas para masificar el deporte, fusionando educación física, alto rendimiento y recreación popular.

«Construiremos miles de campos en toda la República», prometió en 1959. Escuelas de Iniciación Deportiva (EIDE), academias provinciales y centros terapéuticos surgieron desde La Habana hasta zonas rurales .

Fidel diseñó un modelo piramidal único, inspirado en el bloque socialista pero con identidad propia:  los Juegos Escolares Nacionales escrutaban talentos en cada rincón del país. Niños campesinos como Teófilo Stevenson o Ana Fidelia Quirot fueron descubiertos aquí.

Atletas recibían educación académica junto a entrenamiento especializado. «El deporte es fuente de voluntad, constancia, vigor físico y agilidad mental», enfatizaba Fidel .

Entrenadores de Europa del Este (URSS, RDA) moldearon técnicas, mientras Cuba exportaba metodologías a América Latina .

Barcelona 1992 resultó la Cumbre , Tras ausentarse en Los Ángeles 1984 y Seúl 1988 por boicots políticos, Cuba irrumpió en Barcelona con furia redentora: 14 oros, 6 platas, 11 bronces** (5° lugar mundial), superando a potencias como Alemania y otros grandes con economías súper poderosas.

Todavía me pregunto cómo cuba pudo lograr eso el mando y la visión de Fidel fueron fundamental.

Fidel , edificó un sistema sin paralelo en el Tercer Mundo, donde el deporte fue vehículo de movilidad social, orgullo nacional e internacionalismo.

Su «cultura deportiva humanista» priorizó acceso universal y solidaridad, pero pagó el precio del aislamiento y la politización.

Hoy, mientras Cuba lucha por mantener su legado ante limitaciones económicas, las palabras del colega Joel García resuenan como advertencia: «La historia del deporte cubano no cabe en un post… Ojalá volvamos a ella con ganas» .

En ese equilibrio entre memoria y futuro, entre soberanía y apertura, se juega el próximo round del milagro que Fidel un día logró.

Por Youry Santana Gonzalez

Entrada relacionada

Cuba Destacada

Homenaje de Díaz-Canel a Fidel en Santa Ifigenia

Ago 13, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte

Destaca avileño Pedro Bombino en torneo clasificatorio de Chile 

Ago 13, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Ser Fidel: La sobrevida

Ago 13, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Deporte Destacada

Fidel Castro: El arquitecto del milagro deportivo cubano

13 de agosto de 2025 Youry Santana Gonzalez
Cuba Destacada

Homenaje de Díaz-Canel a Fidel en Santa Ifigenia

13 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte

Destaca avileño Pedro Bombino en torneo clasificatorio de Chile 

13 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Ser Fidel: La sobrevida

13 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila