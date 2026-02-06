Televisión Avileña

Internacionales

Firman Cuba y Vietnam contrato para vacuna VA-MENGOC-BC

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Feb 5, 2026

El Instituto Finlay de Vacunas (IFV) de Cuba y la empresa vietnamita de vacunas y productos biológicos Vabiotech firmaron este miércoles en la capital vietnamita un contrato de transferencia tecnológica para las etapas finales de producción de la vacuna VA-MENGOC-BC, informó el IFV desde sus redes sociales.

Según informó también el director del IFV, Yury Valdés Balbín, en su cuenta en Facebook, este acuerdo constituye el reto técnico más importante y complejo asumido conjuntamente, y refleja el poder transformador de la ciencia cuando se construye en solidaridad entre naciones.

Valdés Balbín destacó que las capacidades científico-tecnológicas compartidas y la confianza mutua forjada durante más de dos décadas de cooperación hicieron posible este hito, que demuestra la existencia de un camino alternativo frente a bloqueos económicos y presiones externas.

Para Cuba, el logro reafirma a la ciencia como escudo eficaz frente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, y proyecta una innovación nacional capaz de establecer alianzas basadas en el respeto y la colaboración.

En el caso de Vietnam, el acuerdo fortalece su autosuficiencia en salud pública, impulsa el desarrollo de la industria biotecnológica nacional, genera empleo de alta calificación y promueve una prosperidad alineada con su visión de desarrollo independiente y soberano.

La firma consolida más de veinte años de cooperación fraterna entre Cuba y Vietnam en el ámbito científico, y abre nuevas perspectivas para la producción conjunta de vacunas destinadas a la protección de la salud de sus pueblos.

Tomado de ACN

