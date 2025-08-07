FMC, 65 años fortaleciendo el papel de las mujeres cubanas

Cercana de cumplir el aniversario 65, el próximo 23 de agosto, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) continúa con la misión de integrar a sus afiliadas dentro de la sociedad, como uno de los fundamentos del proceso revolucionario.

En entrevista exclusiva para la Agencia Cubana de Noticias, Marta Columbié Palacios, federada de 80 años, afiliada a la organización desde la década del 60 expresó que con la creación de la FMC, la mujer cubana alcanzó herramientas para defender sus derechos dentro del país, algo que antes del 1 de enero de 1959 no era posible.

Columbié Palacios destacó la figura de Vilma Espín Guillois como guía eterna de la federación y promotora de diferentes acciones que se realizaron en favor de las mujeres y niños.

Señaló además que por el trabajo que ha desarrollado la organización durante estos años hoy se puede evidenciar la presencia de féminas en la dirección del país y en las diversas esferas sociales, que cuentan con la autonomía para decidir su futuro.

La entrevistada subrayó que desde su experiencia, ser parte de esta estructura le ha permitido crecer como ser humano a través del papel de activista que ejecuta desde hace décadas en su comunidad para inculcar valores a las nuevas generaciones.

Columbié Palacios, oriunda de Pinar del Río y quien fuera trabajadora del sector tabacalero manifestó que los logros de la FMC son el reflejo de los principios de la Revolución cubana, que desde sus inicios veló por las necesidades del pueblo.

