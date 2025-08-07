Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Jóvenes artistas de Ciego de Ávila reverencian su cultura (+Video)

PorVasily MP

Ago 7, 2025

Como parte de la jornada artística y comunitaria Por qué luchamos, la brigada juvenil de la Asociación Hermanos Saíz visitó el campamento de pionero Roberto Rodríguez en el municipio de Majagua. Esta jornada debe concluir en la provincia el 9 de agosto y en el país, el día 13, pues comenzó al unísono en cada territorio desde el 9 en horas de la mañana.

Con las payasas Nodailin Granados y Yaima Hernández, el cuerpo de baile Maxilneum Art Dance, los realizadores de radio y televisión Dry Chamorro y Arletty White, la cantante Amanda Beatriz y Rainer Nodal, el escritor Vasily MP, y lidereados por el actor y presidente de la Ahs avileña Alejandro Quiñones, se conformó un espectáculo de más de una hora de duración para el beneplácito de todos los campistas.

La instalación, abierta con variadas ofertas durante el verano, fue el escenario ideal para los que jóvenes creadores homenajearan al comandante Fidel Castro en su 99 cumpleaños; a Luis y Sergio Saíz Montes de Oca asesinados un 13 de agosto por la dictadura de Fulgencio Batista; y bajo la claridad de José Martí, para dialogar con los allí presentes sobre el por qué de las luchas libertarias del pasado cubano, así como la razón de ser de todo artista.

Según anunciara Alejandro, la brigada estará haciendo arte este 7 de agosto desde horas bien tempranas en el Pico 28 de Enero del municipio de Florencia. Con anterioridad, la Ahs ya había realizado en el Café Barquito de la Casa del Joven Creador dos lecturas, una poética y la otra narrativa en memoria del escritor avileño y recientemente fallecido. Félix Sánchez. Además de proyecciones de audiovisuales, un concierto del moronense Daiver Mirabal, así como la peña con estilo radial, A viva voz, que conduce Dry Chamorro.

Los artistas de la Ahs siguen fiel al legado de los héroes y mártires de la historia de Cuba, y saben ocupar muy bien su lugar en la cultura de la nación.

Por Vasily MP

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Cultura

Vuelve a predios avileños Carnavalito Corazón

Ago 7, 2025 Yasel Díaz Drago
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Ciego de Ávila celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna

Ago 7, 2025 Mariesly Wong Morales
Ciego de Ávila Destacada

Consolida mercado agropecuario avileño La Cuba variedad y calidad de productos (+Fotos)

Ago 7, 2025 Luis Falcon Saavedra

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Cultura

Vuelve a predios avileños Carnavalito Corazón

7 de agosto de 2025 Yasel Díaz Drago
Internacionales

Putin y Trump pactan el lugar para su reunión bilateral

7 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Ciego de Ávila celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna

7 de agosto de 2025 Mariesly Wong Morales
Cuba

Palestina, una causa de Fidel

7 de agosto de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila