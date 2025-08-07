Jóvenes artistas de Ciego de Ávila reverencian su cultura (+Video)

Como parte de la jornada artística y comunitaria Por qué luchamos, la brigada juvenil de la Asociación Hermanos Saíz visitó el campamento de pionero Roberto Rodríguez en el municipio de Majagua. Esta jornada debe concluir en la provincia el 9 de agosto y en el país, el día 13, pues comenzó al unísono en cada territorio desde el 9 en horas de la mañana.

Con las payasas Nodailin Granados y Yaima Hernández, el cuerpo de baile Maxilneum Art Dance, los realizadores de radio y televisión Dry Chamorro y Arletty White, la cantante Amanda Beatriz y Rainer Nodal, el escritor Vasily MP, y lidereados por el actor y presidente de la Ahs avileña Alejandro Quiñones, se conformó un espectáculo de más de una hora de duración para el beneplácito de todos los campistas.

La instalación, abierta con variadas ofertas durante el verano, fue el escenario ideal para los que jóvenes creadores homenajearan al comandante Fidel Castro en su 99 cumpleaños; a Luis y Sergio Saíz Montes de Oca asesinados un 13 de agosto por la dictadura de Fulgencio Batista; y bajo la claridad de José Martí, para dialogar con los allí presentes sobre el por qué de las luchas libertarias del pasado cubano, así como la razón de ser de todo artista.

Según anunciara Alejandro, la brigada estará haciendo arte este 7 de agosto desde horas bien tempranas en el Pico 28 de Enero del municipio de Florencia. Con anterioridad, la Ahs ya había realizado en el Café Barquito de la Casa del Joven Creador dos lecturas, una poética y la otra narrativa en memoria del escritor avileño y recientemente fallecido. Félix Sánchez. Además de proyecciones de audiovisuales, un concierto del moronense Daiver Mirabal, así como la peña con estilo radial, A viva voz, que conduce Dry Chamorro.

Los artistas de la Ahs siguen fiel al legado de los héroes y mártires de la historia de Cuba, y saben ocupar muy bien su lugar en la cultura de la nación.