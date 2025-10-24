Televisión Avileña

Foro contra el bloqueo denunciará impacto en la sociedad

Oct 24, 2025

Oct 24, 2025

El XXI Foro de la sociedad civil cubana en contra del bloqueo, auspiciado por la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, sesionará hoy a las 9:00 a.m. en Casa de Las Américas, en esta capital.

Bajo el tema “El devastador impacto del bloqueo económico, comercial, financiero y tecnológico impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, en las organizaciones y otros actores de la sociedad civil cubana”, la cita se propone intercambiar sobre las consecuencias de esta política inhumana.

El Foro sesionará a través de paneles que abordarán los impactos del bloqueo en las actividades de las organizaciones vinculadas a la alimentación, en las organizaciones de personas con discapacidad y en la salud de la población.

Se prevé la participación de diferentes especialistas, entre ellos, Aloyma Armenteros Pinillos, presidenta de la Asociación para la Ciencia y la Tecnología de los Alimentos de Cuba; Mabel Ballesteros López, presidenta de la Asociación Cubana de Personas con discapacidad Físico-Motora; Jorge Cala, presidente de la Asociación Nacional del Ciego, y Olga Agramonte, presidenta de la Sociedad Cubana de Hematología

La cita pretende ir más allá de las cifras generales de los daños para detallar el impacto particular en determinados casos y/o grupos poblacionales, y profundizar en el dolor y las carencias que genera con ejemplos fehacientes.

Tomado de ACN

