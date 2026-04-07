Fuerza joven en estructuras gubernamentales de Ciego de Ávila

Medio millar de jóvenes cubren plazas de cuadros en las estructuras gubernamentales en los municipios y a escala provincial en el central territorio de Ciego de Ávila.

Ellos constituyen parte de la fuerza de vanguardia que este 4 de abril celebra el aniversario 64 de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en puestos de mayor responsabilidad.

Datos proporcionados a Invasor por Marlenys Cruz Hernández, Especialista Superior de Cuadros en el gobierno provincial, indican que al cierre de 2025, el 21.2 por ciento de quienes ocupan cargos de esta categoría, tienen menos de 40 años de edad.

Al detallar las responsabilidades que encaran las nuevas generaciones en Ciego de Ávila, Cruz Hernández ejemplificó con el hecho de que se incluyen entre los menores de 40 años, más de 30 directores municipales en tanto suman ocho los que, a escala provincial, encabezan empresas de subordinación local o grupos empresariales.

Aun cuando el 21.2 por ciento no constituya una proporción de excelencia con respecto al total —según las estrategias de trabajo de la máxima dirección política del país—, la cifra sí es denotativa del compromiso de las nuevas generaciones con la obra de la Revolución.

En la víspera del natalicio de la organización juvenil, Reina Torres Pérez, directora provincial de Información y Comunicación Social, destacó a Invasor el protagonismo de los cuadros juveniles en las diferentes instancias del gobierno avileño en las tareas sociales, económicas y políticas.

El 19 de abril de 2021, a través de la resolución del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba “Valoración acerca de la política de cuadros del Partido, la UJC, las organizaciones de masas, el Estado y el Gobierno” se reconocía que “ha existido una insuficiente reserva de sustitutos debidamente experimentados y maduros, con preparación adecuada para asumir las complejas funciones de dirección en el Partido el Estado y el Gobierno».

Por la razón anterior se incentivan las acciones territoriales para seguir ampliando la cantera de la reserva juvenil y estimular la incorporación de jóvenes a las tareas y esferas de acción de mayor responsabilidad.

En sintonía con la percepción de importantes organizaciones globales, Cuba reconoce el papel transformador de las personas jóvenes, su capacidad innovadora y su rol en la traducción de los objetivos de desarrollo sostenible en realidades locales.

La historia y el presente de la nación demuestran que, más que beneficiarios del desarrollo, los jóvenes cubanos jamás renunciaron a ser agentes de cambio, innovación y liderazgo.

Tomado de Invasor