Ganan premio relevante innovadores avileños

Los aniristas Yosbani Camejo Rodríguez y Rafael Sosa Gómez ganaron premio relevante en la Feria de Innovación para el Desarrollo, efectuada en el municipio de Chambas, al norte de la central provincia cubana de Ciego de Ávila.

Su aporte consistió en la revitalización del equipo pesado denominado reto martillo que llevaba tres años paralizado en el taller y así obstaculizaba el óptimo funcionamiento de las operaciones en la unidad empresarial de base (UEB) Canteras Chambas, perteneciente a la avileña Empresa de Materiales de Construcción (Avilmat).

Explicaron los autores de la solución que el aparato rompe las piedras que quedan en las canteras después de las voladuras, las cuales por su tamaño no pueden ser trasladadas para el proceso de trituración en los molinos y dificultaba el cumplimiento de los planes de producción de áridos destinados a la edificación de obras y la fabricación de bloques de hormigón, planchas de prefabricado, baldosas y otros productos.

“En época de lluvia solo se puede trabajar con el rajón que procesa este equipo, equivalente a 60 metros cúbicos por hora, pues al estar húmeda la cantidad de arcilla que tiene el material tras la voladura, limita el funcionamiento de los molinos”, precisaron los innovadores.

La contribución de ambos trabajadores posibilitó la continuidad del procesamiento de áridos para garantizar las entregas a otras unidades de nuestra empresa Avilmat, entidades de la construcción, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y a las tiendas para las ventas minoristas, pertenecientes al Ministerio de Comercio Interior, entre otros clientes, informó Ofelia Roca García, especialista de calidad en la UEB.

Enfatizó la también presidenta de la ANIR en ese centro que en el fórum de base merecieron la condición de destacados Adalberto Prieto Gómez, Arnaldo Armas Moreno y Pedro González Espinosa; mientras que las menciones fueron para Eliecer Camejo Martínez y Liban Peña Sifontes.

Dijo finalmente Ofelia que todos los trabajos presentados al evento contaron con calidad y correspondieron a adaptaciones de piezas de repuesto que solucionaron problemas en el parque de equipos y en las plantas de trituración de piedras, por su impacto económico y contribuir a la sustitución de importaciones.

La UEB Canteras Chambas fabrica como principales productos la arena artificial, la gravilla, el granito, el polvo remolido, la base pétrea dosificada, el hormigón y el granipolvo.

Tomado de Trabajadores