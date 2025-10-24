Efectúan jornada productiva en organopónico de Majagua

El desarrollo de actividades productivas destinadas a la alimentación del pueblo distingue el quehacer actual de la máxima dirección del Gobierno y el Partido en el municipio avileño de Majagua.

Cada fin de semana las máximas autoridades, junto a los directores de entidades y trabajadores, se unen a las labores de limpieza y mantenimiento de canteros, así como, a la siembra de hortalizas y cultivos de ciclo corto en los diferentes organopónicos del territorio.

En esta ocasión, la comitiva llegó hasta la comunidad Cabrera del consejo popular de Orlando González, donde protagonizó una intensa jornada de higienización y acondicionamiento en este espacio agrícola destinado a la producción de hortalizas y condimentos.

Denier Bertolis Pérez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Majagua, dijo que, la iniciativa forma parte del esfuerzo que se lleva a cabo en el territorio por mejorar las áreas de siembra en aras de favorecer el incremento de los indicadores productivos y garantizar el autoabastecimiento municipal.

Asimismo, destacó que el organopónico, perteneciente a la Unidad Básica de Producción Cooperativa Cabrera, es insignia en el territorio por el cultivo de la caña, y destaca por mantener la tradición cultural de viandas y hortalizas para la alimentación de sus trabajadores y la comunidad donde está enclavada la cooperativa.

Sin lugar a dudas, ante las complejas circunstancias por las que transita la economía, no hay otro aporte más estratégico que asegurar la movilización de los trabajadores a todo lo que favorezca a la recuperación y producción de alimentos.

La jornada masiva de trabajos voluntarios que tienen lugar en el suroeste avileño es parte de la campaña nacional por la soberanía alimentaria que tiene como objetivo fomentar la producción local de alimentos de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente.